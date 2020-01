Justicia recomienda FEI para exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y el resto de integrantes del ofensivo chat de Telegram

Los controversiales intercambios iniciaron las protestas en la isla que culminaron el verano pasado en la renuncia del funcionario

El Departamento de Justicia de Puerto Rico notificó hoy, viernes, que recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Ricardo Rosselló y el resto de los integrantes del chat de Telegram, así como dos oficiales de comunicaciones cercanas al exgobernador ante posibles infracciones a la ley, según la investigación preliminar.

Además de Rosselló y sus once amigos de confianza, el referido menciona, por primera vez, a la exsecretaria de prensa del gobernador Yennifer Álvarez como otra de las integrantes de la conversación y a Rossy Santiago Velázquez quien fue directora de la Oficina de Central de Comunicaciones de la Oficina del Gobernador (GCC). No obstante, del referido no surge que Santiago Velázquez haya participado del chat, por lo que se desconoce su relación con la controversial conversación.

La agencia notificó que entregó el informe de la investigación preliminar que consiste de 109 páginas y sobre 35 cajas de evidencia.

“El Departamento de Justicia ha cumplido cabalmente con su responsabilidad de completar una investigación preliminar que habilite al Panel a decidir con respecto a nuestra recomendación. Corresponde ahora al Panel determinar a la luz de su propio criterio si procede o no la designación de un FEI. Será además el FEI quien, luego de la correspondiente designación, estará a cargo de la investigación y determinará si deben presentarse denuncias en contra las personas objeto de investigación”, concluyó Longo Quiñones.

Longo Quiñones no ha indicado cuáles son las posibles infracciones a leyes o reglamentos que pudieron haber infringido las 14 personas referidas. Históricamente, cuando el DJ culminaba su investigación preliminar y refería al FEI, informaba cuáles delitos o infracciones se encontró como posiblemente cometidos. Esa divulgación ha sido interrumpida por la actual titular de Justicia.

El Nuevo Día insistió hoy al DJ que informe si la pesquisa preliminar encontró causa probable de delitos relacionados al Código Penal o a la Ley de Ética Gubernamental. Asimismo que se explique la relación que guardan con estos hechos las dos exoficiales de la Oficina de Comunicación de La Fortaleza Álvarez Jaime y Santiago Velázquez. Es la primera vez que a ambas se les relaciona con estos hechos que provocaron la salida o las relaciones de negocios que los implicados tenían con el gobierno de Puerto Rico.

El Nuevo Día está a la espera de que la agencia divulgue dicha información.

En el denominado “War Room Fortaleza” (WRF Chat), por parte de Justicia, el resto de los integrantes en el chat eran el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el ex asesor principal del gobernador Alfonso Orona; el exdirector de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino; el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado; el director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi; el director de Puertos, Anthony Maceira; el exrepresentante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal Elías Sánchez; el contratista Edwin Miranda; así como los exasesores en comunicaciones, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez.

Por su parte, la presidenta de la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, calculó que ese organismo se reunirá dentro de dos semanas para evaluar el informe enviado por Justicia. Hasta que el Panel no se reúna dijo que estará impedida de comentar el caso referido a esa entidad hace pocos minutos.

Cotto Vives estimó esa fecha al tomar en consideración el volumen del informe referido, que consta de 109 páginas, y por la gran cantidad de evidencia, 35 cajas, que se someterá ante esa oficina.

“Se tiene que hacer un inventario de toda la evidencia recibida y eso tomará varios días. En todos los casos tenemos que hacer un inventario documento por documento”, dijo la presidenta del Panel.

Una vez hecho ese inventario es que se convoca al Panel, explicó Cotto Vives. La funcionaria cree que esa clasificación deberá demorar hasta finales de la próxima semana.

En las 889 páginas divulgadas del chat, los funcionarios públicos planificaron asuntos oficiales basados en consideraciones partidistas y electorales, y planificaron dañar la reputación de periodistas, políticos de la oposición y hasta funcionarios federales por afectar la imagen de la administración, entre otras cosas.

Según Justicia, la investigación preliminar en torno a la posible comisión de delito estuvo a cargo de la Fiscal Olga Castellón Miranda, exjefa de Fiscales, y un grupo de fiscales de la División de Integridad Pública de la agencia, en coordinación con agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública.

Durante la pesquisa se emitieron sobre 45 citaciones a múltiples testigos y sobre 60 subpoenas para procurar documentos e información.

(Por Wilma Maldonado Arrigoitía)