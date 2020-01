Lola Cortés es otra famosa que muestra su apoyo total a Danna Paola

Además de apoyar a la cantante, Cortés afirmó que ‘La Academia’ es un concepto caduco

Tras el escándalo que se suscitó en ‘La Academia’, luego de que Danna Paola, como jueza, se defendiera de los comentarios de uno de los participantes, múltiples seguidores evocaron algunas de los críticas más fuertes de otras temporadas, como las de Niurka, Belinda y Lolita Cortés.

“Yo tuve la oportunidad de ver un poco el video, me enteré de lo que sucedió y me parece terrible de parte de este chico”, explicó la actriz.

“A ver amigo, se te está dando una oportunidad y no sólo te creíste demasiado, sino que hablaste mal de una persona que tiene 20 años de carrera, aunque no lo creas. Claro, es imposible que una persona como tú, que no tiene educación, sepa quién es Danna Paola“, señaló Cortés en entrevista.

Durante su participación como jueza del reality, Cortés también se enfrentó a una de las concursantes, Jolette Hernández. Ahora advirtió que el formato del reality le parece obsoleto.

“A mí me encantaría regresar a la televisión, pero creo que ‘La Academia’ es un concepto caduco. Se posicionó ahorita cuando Danna dijo esto, pero yo no sabía ni siquiera que estaba”, aseguró.

“Creo que se tiene que reestructurar, es un reality show de hace 20 años, no puedes regresar a la gente a eso, hay que traerlo a lo actual y para eso tienes que reestructurarlo”, enfatizó.

Cortés celebró la temporada 62 de Teatro en Corto, concepto de obras de 15 minutos de duración, para el que participa en el foro 5 con la puesta ‘El Juego de las Fichas’, además de continuar con funciones para ‘Toc Toc’ en el Teatro Fernando Soler.