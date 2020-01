Dayanara Torres no se rinde, se une a Mira Quién Baila y sigue luchando contra el cáncer 

Univision se mantiene fiel a la ex de Marc Anthony y la cobija en duro proceso

Dayanara Torres combinará su última etapa del tratamiento contra el melanoma que padece, con su papel como juez de “Mira Quién Baila” en Univision, lo que asegura, le sirve de gran ayuda.

“Esto me ayuda mucho, me mantiene ocupada la mente en lo que me encanta. Estuve muy deseosa de que se terminara ya el año para que comenzara ya con el pie derecho, con “Mira Quién Baila 2020”, y ¡qué mejor!, en Miami con mi familia de MQB“.

La ex Miss Universo boricua asegura estar fuerte. “Estoy fuerte. Voy a estar mucho más fuerte ya cuando viene el próximo tratamiento. El tratamiento me debilita y me acuesto a dormir, y estoy por lo menos el día del tratamiento y unos tres días después descansando y cuidándome que no se me pegue ninguna enfermedad, catarro, hasta ahora volando también voy a estar tratando de cuidar porque las defensas bajan, pero, ¡voy a estar bien!”.

Sobre sus hijos, la modelo y conductora de televisión aseguró que ellos están muy bien. “Los niños felices, están los dos en Los Ángeles, porque Cristian regresó para estar conmigo en Navidad y le quedan ya unos cuantos días. Cuando me regrese para Miami él se regresa para New York; pero están bien, contentos, felices, orgullosos de mí”.