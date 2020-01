El nuevo escándalo de Alicia Machado la ha hecho víctima de brutales insultos

Varias celebridades le han dado la espalda a la venezolana que la semana pasada también le envió un fuerte mensaje a Alexa Dellanos

“A él es a quien hay que poner en su lugar por liosa y enclosetada ups”, escribió Alicia Machado en relación al famoso periodista Enrique Santos. Se dice que todo el escándalo surgió después de que éste la entrevistara y realizara una llamada telefónica para comunicar directamente a Machado con Alexa Dellanos, así ambas podría conversar sin intermediarios, luego de que la venezolana reaccionara a las curvas y supuestas operaciones estéticas de la hija de Myrka Dellanos, por un bikini nude con el que ésta posó, y que el portal Suelta La Sopa compartió en Instagram.

Las palabras de Machado para Alexa fueron: “Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá , ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se esta desfigurando me da miedo . Que Dios la bendiga”.

La llamada que el conductor de televisión y radio realizó, dicen, no fue del agrado de la venezolana, razón porque la después realizó este lamentable comentario que ahora ha hecho que varias celebridades le den la espalda y que muchos fans reaccionen con brutales insultos en su contra.

Que vergüenza que mi compatriota Alicia se comporte de esa manera, mis disculpas Enrique, pero asi se comportan la gente frustada como ella que lo único que hace es atacar y atacar de manera absurda y sin sentido común, En Venezuela miles de jóvenes gays sufren a diaria por este tema de machismo, estoy contigo hermano , a las palabras necias oidos sordos, un abrazo🤗

I saw her interview with and the truth, I think she is on drugs. She is not well. This is said 😬

Esa es una envidiosa y lleva vida ajena 💯👏👏

diosmio no le preste atencion a alicia que nunca a sido nadie esta mas apagada ya su tiempesito paso

Es una ignorante busca pleitos error d invitarla al programa – buena para nada 🙄

She is no longer relevant… but you are… after all these years, you still have an amazing career that is constantly changing/growing. Love you Enrique 🇨🇺 Thanks for representing the Cuban/LGBT community in a positive manner. ❤️

Ni lucha Enrique tú la opacas, tremenda maleducada amargada.

Tu eres un showcero. Entiendo que tu trabajo es armar polémica y show, ella no te hizo nada. Te estás escudando ahora en tu posición para seguir echando leña al fuego. Te encanta meterte con todo el mundo pero no aguantas que se metan contigo. Calatela por tramoyero.

Pero es contigo no metas a más personas 👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿🔥🔥

grangiselle13

Ella es una come Mierda. Eres muy lindo 🙏

Enrique Santos compartió sus declaraciones con Un Nuevo Día y el programa de espectáculos Suelta La Sopa, en donde aseguró: “Parece mentira que en el 2020 todavía usen la homosexualidad para humillar. Es mucho menos esperado de parte de una Miss Universo”.

El conductor también reafirmó que él es un hombre abiertamente gay, razón por la que el “enclosetada” no viene al caso.

“Creo que represento a nuestra gente dignamente… es rídiculo que me ofenda de esa manera, pero yo tengo el cuero duro… pero hay gente que está sufriendo con este tema…”, dijo Santos en la entrevista.