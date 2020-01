Marjorie de Sousa expone los ejercicios que le permiten tener un trasero y piernas de infarto

View this post on Instagram

Sabes los beneficios de hacer ejercicios??? ✔️Mantienes nuestros huesos sanos. ✔️Mantiene nuestro corazón y músculos sanos. ✔️Nos ayuda a dormir mejor. ✔️Lo mejor de todo nos hace sentir muy bien y felices. ❤️Estos son algunos de los puntos en los que hacer ejercicio nos ayuda. Se que el tiempo, el estar agotados por el día a día nos limita un poco entrenar. Pero acá algunos ejercicios que puedes hacer en casa. 25 min diarios créeme que te cambiara todo. Gracias mi @peps.fit por siempre estar. #México #entrenamiento #muévete #marjoriedesousa #mamoatriunfa #lavidaesunhermosoregalo #sol #brillandofuerte #2020vamoscontodo #asíteamovida