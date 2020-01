Periodista de ‘Despierta América’ abre la intimidad de su corazón y deja a todos llorando

View this post on Instagram

Me siento muy feliz y honrada de tener la oportunidad de contarles más sobre mi 💕 Como verán mi familia lo es todo para mi y han sido mi apoyo incondicional durante muchos años. Sin ellos no estaría donde estoy ahora. Gracias a mis compañeros y mi casa @despiertamerica por formar parte de esa familia de la cual aprendo algo todos los días. También quiero darles las gracias por este reportaje tan especial y felicitar a @alberteltiempo por su primera entrevista! Bellos recuerdos!