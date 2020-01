Isabella Castillo en bikini, con Matías Novoa en sus brazos

Los protagonistas de El Señor de los Cielos saben que en el mar la vida es más sabrosa

Isabella Castillo está muy enamorada de su esposo el actor Matías Novia. Junto al posó en Instagram y en la red escribió: “Cómo fue No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré 🎼 @matlechat” .

La pareja vive su mejor momento a nivel profesional ya que juntos protagonizaron la séptima temporada de “El Señor de los Cielos” para Telemundo.

Antes de que la famosa producción estrenara la que parece podría ser su última temporada de esta historia la pareja conversó con La Opinión y ambos comentaron que las escenas más fuertes a nivel verbal fueron de total catarsis para ambos, porque a través de sus personajes pudieron sacar muchas emociones, tanto que muchas de estas parecieron muy reales hasta para ellos mismos.

Pero así como los malos momentos fueron intensos, así también lo han sido los momentos de más amor en la pareja protagónica de este drama de acción.

De momento la trama de El Señor de los Cielos muestra cómo el personaje de Matías, Amado Casillas, está llegando a un punto complicado con Isma Casillas, el hijo de Aurelio.

Aquí les compartimos algunos vídeos detrás de cámaras del rescate de Diana Ahumada, personaje interpretado por Isabella Castillo.