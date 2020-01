La terrible marca que dejaron pandilleros de la MS-13 en iglesia y viviendas de Brooklyn

Los presuntos miembros de la Mara Salvatrucha no respetan ni los sitios sagrados

Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) vandalizaron una iglesia y residencias en el vecindario Bayside de Brooklyn el fin de semana.

La Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del NYPD investiga el hecho en el que pandilleros pintaron con spray la insignia del grupo criminal en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús, a eso de las 4:30 a.m. del domingo.

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) informó que un hombre enmascarado escribió MS-13 en la entrada del templo.

La Diócesis de Brooklyn divulgó el martes las imágenes del video de vigilancia en el que se ve a un enchapuchado mientras marca la pared con pintura.

En la Academia Católica del Sagrado Corazón, al otro lado de la calle de la iglesia, también quedaron rastros de los símbolos. Aunque las autoridades no han establecido si fue la misma persona.

“Mi reacción inicial cuando escuché sobre el acto de vandalismo fue que no sabía qué esperar. Pensé que tal vez las ventanas estaban rotas o que nuestra representación de la natividad había sido destrozada y, de alguna manera, me sentí aliviado de que el daño a la Iglesia no fuera más significativo”, dijo Thomas Machalski, cura de la iglesia.

“Al perpetrador le digo que lo aliento a encontrar algo más constructivo que hacer con su tiempo y energía, porque el tiempo que perdió en hacer algo como esto, bien lo pudo haber aprovechado para hacer algo bueno”, agregó.

El NYPD dijo que varias viviendas fueron vandalizadas en el mismo sector.

Al momento, no se han realizado arrestos en el caso.

En diciembre pasado, autoridades estatales y federales realizaron un megaoperativo en Long Island en el que arrestaron a unos 100 presuntos pandilleros de la MS-13.