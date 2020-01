Barack Obama es un romántico, con Michelle Obama en sus brazos dijo: “Happy birthday, baby”

Instagram se ha derretido de amor ante la publicación del ex presidente de los Estados Unidos

Barack Obama celebró en Instagram el cumpleaños de Michelle Obama, su esposa, amiga, la madre de sus hijos y amada amante. “In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby!”, escribió el ex mandatario. Es español la declaración se leería así: “En casa escena, tú eres mi estrella, Michelle Obama. Feliz cumpleaños, bebé“.

Michelle llegó a los 57 años de edad y el presidente compartió en sus redes una imagen digna del amor con el que hicieron que la presidencia de los Estados Unidos tuviera tuviera un matiz diferente ante los ojos del mundo entero.

Cuatro poses imágenes en blanco y negro demuestran la relación que los caracterizó y que al día de hoy se mantiene firme, en todas estas la ex primera dama está en los brazos de su marido, quien además de besarla también sonríe satisfecho, probablemente por la vida que ha podido compartir con ella.

La respuesta de Michelle fue con un ícono de amor en la sección de comentarios de la imagen y como ella, más de cuatro millones más le han dado like a la muestra de amor de Obama por su mujer en Instagram.

Celebridades también se han sumado a la felicitación del presidente Obama, una de ellas ha sido la actriz Queen Latifah.