¿Existe un flan quemagrasas que puedas comer sin engordar?

Preparar el flan quemagrasas no es particularmente difícil si sigues las instrucciones

No todos los alimentos nos engordan, algunos de ellos pueden ayudarnos a adelgazar y llegar a esa figura corporal que tanto deseamos. Uno de estos alimentos es un flan quemagrasas que a continuación detallaremos de manera que lo prepares para tu beneficio personal.

El flan quemagrasas

Un artículo de Levante señala que este flan quemagrasas es un postre que no ha de ser desterrado si lo que queremos es tener un cuerpo atractivo que nos dé orgullo exponer. Este flan nos brinda la oportunidad de complacer el paladar sin perder la figura.

Generalmente nos enfocamos en las comidas principales y en el ejercicio físico como únicos medios para tonificar el cuerpo, pero lo cierto es que los postres pueden contribuir a la tonificación del cuerpo.

Con el consumo del flan quemagrasas tienes la oportunidad de definir mejor tus músculos y aumentar la masa muscular en general, todo a cambio de un aporte calórico realmente bajo.

¿Cómo preparar el flan quemagrasas?

El flan quemagrasas se hace con mucha facilidad y rapidez. En 5 minutos podrás prepararlo y empezar a tonificar tu cuerpo. Necesitas 4 huevos, 1/2 taza de edulcorante, 2 vasos de leche desnatada y media cucharada de esencia de vainilla.

En primer lugar, mezcla los huevos con la Stevia en polvo durante 1 minuto. A esta mezcla agrégale la leche desnatada y la esencia de vainilla. Esta mezcla la debes batir por 1 minuto.

Coloca la mezcla en una tasa y métela en el microondas por 1 o 2 minutos según la potencia del microondas. Desmolda el flan y estará listo para tu consumo.

Preparar el flan quemagrasas no es mayor complicación, sus ingredientes no son exóticos y el proceso no es demasiado complejo si atiendes a las instrucciones. Dale una oportunidad y comprueba por ti mismo sus beneficios dirigidos a tu musculatura y tu salud.