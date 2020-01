Un hombre sordo de Nueva York demanda a Pornhub y no creerás el motivo

Asegura que viola la ley que protege a estadounidenses con discapacidades

La semana pasada, el Distrito Este del estado de Nueva York recibió una demanda inusual por parte de uno de sus residentes de nombre Yaroslav Suris. El hombre, que es sordo, demandó a Pornhub por no incluir subtítulos en sus producciones.

Suris asegura que Pornhub, RedTube y YouPorn violan la ley que protege a estadounidenses con discapacidades, promulgada en 1990 y que se conoce como ADA. Dicha norma busca “el disfrute pleno e igualitario” de bienes, servicios, instalaciones y privilegios de alojamiento público.

Según un reporte de ABC News, entre octubre de 2019 y enero de 2020 Suris intentó disfrutar de títulos como “Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew” y “Sexy Cop Gets Witness To Talk”, pero no pudo entender los diálogos de los videos porque carecían de subtítulos y, por ende, no pudo “disfrutar el contenido de los videos”.

“Los sitios web que impiden la accesibilidad a personas sordas y con problemas de audición es un acto discriminatorio”, señala la demanda. Suris busca una indemnización para compensar los daños, además de la aplicación de sanciones civiles y multas contra los sitios de contenido para adultos.

En un comunicado citado por ABC, Pornhub aseguró que sí cuenta con una sección de subtítulos conocidos como “closed caption”. Suris ha demandado a otros medios como el New York Post con argumentos similares.