Caso de californianos desaparecidos en México: su hija sólo tiene este mensaje

“Sé dónde están tus padres”

Tres ciudadanos californianos desaparecieron el 3 de enero en Nochistlán de Mejía, un municipio de 30,000 habitantes en el estado mexicano de Zacatecas adonde habían acudido a pasar las fiestas navideñas.

Delfina Florentino Hernández, de 52 años, es estadounidense pero había nacido en México, según su hija mayor, Yesenia Trujillo. En esta ocasión lo hizo con su esposo, Jorge Olaf Plascencia, de 58 años, y con su hermano Pedro, de 40 años.

“Si miraba a alguien que no tenía zapatos, mi mamá iba y se los daba, era muy conocida allí”, explicó Trujillo a la emisora Telemundo 52.

La familia denunció la desaparición ante la policía local, pero no quedó registro, asegura; añadiendo que los agentes saquearon su vivienda en México. “La Policía me dijo que no vaya para allá”. Debido a lo anterior lo reportó también a la Fiscalía estatal.

“Ellos son muy conocidos allá porque organizaban rifas y posadas, yo pienso que se aprovecharon de ellos”, explica Trujillo, “pienso alguien se aprovechó de ellos”.

Ahora dice haber recibido un mensaje a través de la red social Facebook exigiéndole $500 dólares a cambio de información: “Yo sé dónde están tus padres”.

“Dijeron que les diera esa cantidad de dinero y que ellos me decían y que, además, todavía estaban vivos”, indica Trujillo. “Llame al FBI porque me dijeron que al momento que recibiera una amenaza o me pidieran dinero tenía que llamarlos”.

“Muchas cosas pasan por mi mente”, se lamenta.“Ya se cumplieron más de dos semanas que no sabemos nada y estamos preocupados por ellos”, agrega.

Entretanto, en Tijuana, junto a la frontera estadounidense, se ha descubierto un quinto cadáver en la propiedad donde fueron hallados muertos la semana pasada dos ancianos californianos desparecidos también en un viaje a México.

Han sido arrestados el yerno de María Teresa López, de 65 años, y su esposo, Jesús Rubén López, de 70, identificado solo como Santiago, en calidad de principal sospechoso. El presunto móvil del delito es una disputa monetaria entre los dos ancianos y su yerno sobre los pagos de estas rentas, según la Fiscalía.

La pareja, que residía en Garden Grove, había cruzado el 10 de enero la frontera para cobrar unos $6,400 dólares (120,000 pesos) por las rentas de los apartamentos que poseían en esa ciudad.

Santiago estaba instalado en Tijuana y tenía antecedentes penales por secuestro, agregaron las autoridades. En 2012 fue deportado de Estados Unidos.

Al ser entrevistado por los investigadores, el hombre, de 36 años, aseguró que se acercó a la frontera a buscar a los suegros y los devolvió allí horas después. Sin embargo, en su declaración había incongruencias, según la Fiscalía.