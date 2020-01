Banco llama la policía a un hombre negro indemnizado por discriminación

"Nada de esto hubiera sucedido si yo fuera blanco"

Una noticia que es fuerte candidata al colmo del racismo.

Un hombre negro de Detroit tuvo que padecer un interrogatorio de la policía cuando trataba de hacer efectivo el cheque que le habían dado en una conciliación con su empleador por discriminación.

Sauntore Thomas, de 44 años, fue investigado por fraude después de que empleados del TCF Bank de Livonia llamaran a las autoridades.

“No merecía un tratamiento así cuando sabía que el cheque no era fraudulento“, dijo Thomas al Detroit Free Press. “Soy un veterano del ejército de Estados Unidos. Me discriminaron porque soy negro. Nada de esto hubiera sucedido si yo fuera blanco”.

Relacionado: Ejecutivas afroamericanas de McDonald’s demandan a la empresa por discriminación racial

Según el reporte policial, el cheque apareció como fraudulento cuando pasó por el sistema de TCF. Sin embargo, ese no fue el caso cuando Thomas lo depositó en un banco Chase 12 horas después.

Thomas ahora demanda a TCF Bank por el nuevo caso de discriminación del que es víctima.

“Obviamente, se hicieron suposiciones por su raza en el momento en que entró al banco”, dijo la abogada Deborah Gordon. “¿Es increíble que este hombre haya terminado con un caso de discriminación racial y no se le permita depositar el cheque relacionado con el caso? Es absolutamente indignante”.

TCF Bank se disculpó por lo ocurrido.

“Pedimos disculpas por la experiencia que el Sr. Thomas tuvo en nuestro centro bancario”, dijo al New York Post, Tom Wennerberg, portavoz del banco. “La policía local no debería haber estado involucrada. Condenamos enérgicamente el racismo y la discriminación de cualquier tipo. Tomamos precauciones adicionales que involucran grandes depósitos y solicitudes de efectivo y, en este caso, no pudimos validar los cheques presentados por el Sr. Thomas y lamentamos no poder satisfacer sus necesidades”.

Relacionado: El impactante reflejo de la discriminación entre las familias sin hogar

La cantidad de dinero y detalles del caso de discriminación con el antiguo empleador no fueron revelados por un acuerdo de confidencialidad.