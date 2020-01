Neoyorquinos dudan que juicio político contra Trump termine en destitución

Con expresiones como “circo”, “pérdida de tiempo” y “un show” califican el proceso legal del Senado que pretende sacar al mandatario de la Casa Blanca

El juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado, con el que los demócratas esperan que el mandatario sea removido del poder mientras los republicanos tratan de evitarlo a toda costa poniendo freno, tiene los ojos del mundo encima.

Y aunque algunos latinos de la Gran Manzana como Juan Cordero sienten que terminará con la destitución del Presidente, el consenso de muchos neoyorquinos hispanos parece ir por otro lado y el escepticismo es el común denominador, según constató El Diario en un recorrido por varios sectores de la ciudad..

Así lo dejó ver la colombiana Ellia Ruiz, quien no solamente aseguró estar “plenamente convencida” de que Trump terminará su mandato sino que además vaticinó que será reelegido.

“Todo esto que están haciendo es un circo y una vergüenza, pues aunque Trump merece que lo destituyan eso no va a ocurrir. Solamente están perdiendo el tiempo con ese juicio y lo más probable es que sea reelegido mostrando que puede hacer lo que quiera”, dijo la mujer, bastante molesta, quien de paso lanzó duras críticas a los líderes políticos que integran el Senado, que hace las veces de juez en este proceso.

“Para un hipócrita nada mejor que otros hipócritas que estén juzgándolo, porque nada va a pasar ahí y a nosotros no tienen como tontos mirando algo que desde ya se sabe cómo va a terminar”, dijo la colombiana.

Una postura similar manifestó el puertorriqueño Rigoberto Ortiz, quien coincidió en que Trump no será destituido de la Presidencia, y quien advirtió que la comunidad latina e inmigrante será la más afectada tras el juicio, pues en su opinión, el mandatario saldrá fortalecido.

“Trump le ha hecho mucho daño al país con su manera de manejar las cosas y si hubiera justicia debería ser destituido. Eso lo sabemos todo y lo saben los que lo están juzgando, pero no va a ocurrir”, aseguró el boricua, con mucha desesperanza.

El mexicano Jorge Salazar también se mostró dudoso con que el juicio contra Trump por abuso de poder con sus presiones a Ucrania concluya con la primera destitución de un mandatario estadounidense, aunque considera que los demócratas impulsaron la medida para tratar de ganar tiempo.

“A Trump nadie lo va a sacar del poder, porque cuenta con el apoyo de todos sus secuaces en el Gobierno y el Senado y él mismo lo sabe, pero creo que los demócratas comenzaron el juicio para poder afectarlo un poquito y tratar de que no gane la reelección, pero creo que no les está funcionando porque cada vez Trump se ve más fuerte”, dijo el joven, quien es mesero y estudiante de artes liberales.

Nando Tilet, quien llegó hace poco a la Gran Manzana, manifestó no conocer mucho de la manera cómo funciona el juicio político contra el Presidente, pero dijo que solo espera que lo tumben del poder. “Creo que debería ser destituido, pero no creo que pase, pero deberían de sacarlo”, dijo el boricua.

Y asegurando que ha seguido paso a paso todo el proceso contra Trump desde que la Cámara de Representantes comenzó a medir aguas para iniciar el juicio de destitución, el venezolano Juan Rodríguez asegura que si la hoja de ruta sigue como ha ido hasta ahora, Trump no se irá del poder.

“Es demasiado iluso pensar que los republicanos, que son la mayoría del Senado van a votar para que saquen al líder de su propio partido y más faltando poco para las elecciones de noviembre. Eso no va a pasar, solo le están haciendo cosquillas a Trump, es un show. Ese tipo es muy poderoso y no se va a dejar sacar de ahí”, dijo el enfermero, quien agregó que a pesar de ello no pierde las esperanzas de que el Presidente salga de su cargo, pero por otras razones.

“En asuntos de política todo son estrategias y manipulaciones, y estoy seguro que lo que están haciendo los demócratas es tratar de buscarle más cosas en su contra para que puedan sacarlo, y aunque espero que lo destituyan, siento que si eso pasa no va a ser por el caso de Ucrania sino por algo más grande que le descubran y que no haya manera de poder apoyarlo. Creo que por ahí puede salir a la luz algo y va a ser antecitos de las elecciones”.

Contrario a la mayoría de los latinos consultados por El Diario, pero justificando su respuesta en razones divinas, la mexicana Rosa Ojeda aseguró estar confiada en que Trump le dirá adiós a la Oficina Oval muy pronto.

“Yo no entiendo de política ni de juicios, pero sé que Diosito no puede estar tan sordo y dejar que ese animal siga de presidente. Ya ha hecho muchas atrocidades y ha llenado de miedo a muchos niños y en el fondo de mi corazón sé que ya le falta poco a ese señor para que se vaya. No Creo que diosito nos abandone y nos lo deje más años pisoteando a la gente buena”, dijo la abuelita.