¿Por qué desapareció de las redes la hija de Enrique Peña Nieto?

Paulina explica sus razones

La hija del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Paulina, se alejó de las redes sociales a pesar de que estaba cobrando relevancia como influencer.

La socialité explicó sus motivos. “Ha sido un año donde he decidido reservar mis cosas y a la vez también disfrutar un poco lo que vivimos día a día, que siento que ya si no lo compartes en Instagram o donde sea, no vale, como que no cuenta, y la verdad es que no es así”.

Aunque se trata de una de las familias más polémicas de México, Paulina dijo estar contenta.

“No es nada en especial, aquí ando, yo los leo diario y la verdad es que me encanta la pequeña familia que somos aquí en Instagram y solamente es eso, aquí estoy, pero estoy disfrutando una etapa diferente en mi vida, la cual estoy muy contenta”.

Peña Nieto dejó el poder en medio de acusaciones de corrupción y enojo social. Sus escándalos cobraron factura a sus hijos, quienes fueron presa de señalamientos en redes sociales.

“Espero regresar pronto a platicarles más cosas, solo es eso, los que me escriben que por qué no comparto. Sí me gusta, pero ahorita estoy en otra etapa”, sentenció la joven.