Demi Lovato habla de como salió del closet y la reacción que tuvieron sus padres

La famosa no sabe si tendrá hijos con una pareja hombre o mujer

Demi Lovato ha sido abierta con su sexualidad y hace algunos años había declarado que le atraían los hombres y las mujeres. En una reciente entrevista le preguntaron si ya estaba lista para tener una familia pero aún no sabe si la formaría con un hombre o una mujer.

“Lo sigo pensando”, dijo Lovato sobre tener una familia en el programa “Radio Andy” de SiriusXM. “Oficialmente no le había dicho a mis papás que me miraba terminando con una mujer hasta el 2017”.

“Fue muy emocional y muy bonito. Después de todo estaba temblando y llorando, me sentí abrumada. Tengo a unos padres increíbles que me han apoyado”.

La cantante dijo que su papá no estuvo del todo sorprendido ya que en la canción “Cool for the summer” hizo una referencia pero su mamá si se tardó más en aceptarlo.

“Mi mamá fue la que se puso nerviosa pero me dijo, ‘Sólo quiero que seas feliz’. Eso fue muy bonito e increíble. Soy muy afortunada”, Lovato continuó.

Sobre tener hijos, Demi aún no sabe lo que el futuro le depara.

“No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o no porque las mujeres no necesitan parejas”, agregó.