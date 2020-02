Ninel Conde presume su figura con elegante vestido blanco y fans aseguran que su rostro es irreconocible

La cantante fue duramente criticada por algunos usuarios quienes no pasaron por alto la nueva apariencia de su boca

Ninel Conde se mantiene en el ojo del huracán, esta vez usuarios de redes sociales vuelven a asegurar que luce irreconocible en una sensual fotografía que compartió.

Por medio de su perfil oficial de Instagram, la cantante sorprendió a sus 3.6 millones de seguidores, pero no solo por la delineada figura que lució al vestir un elegante vestido blanco, sino por la apariencia de su rostro.

En la fotografía que compartió recientemente, “El bombón asesino” se puede ver presumiendo una esbelta silueta y con el cabello rizado por arriba de los hombros, sin embargo, fue duramente criticada por algunos usuarios, quienes al ver la fotografía no pudieron pasar por alto la nueva apariencia de su boca.

“No se parece“, “Ya ni te pareces“, “Ay no se parece!!! Parece otra!“, “Si mucho retoque en la foto“, “Seguros que es Ninel?“, “Esa es otra qué pasó en los labios“, “Eres tu porque no se parecen“, “La editaron mal“, “Le dejaron la nariz deformada ! Mal photoshopiada que ni se parece“, “Quien es“, “No pareces Ninel“, “No creo que sea ella“, “Quien es la de la foto?“, “Se ve rara esa boca“, “No te pareces en nada Ninel“, son solo algunas reacciones recibidas en la imagen.

Hace unos días, la actriz de “El Señor de los Cielos” se defendió de las fuertes críticas que recibió luego de aparecer en un video anunciando su participación en ‘Suelta la Sopa’:

“Estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar. el primer día me caí, me lastimé la rodilla y la espalda baja. Me estuve inyectando una cosa que se llama Diprospan que tiene cortisona que te retiene líquidos y te hinchas. Entonces todo coincidió”.