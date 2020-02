¡Sin miedo ante el equipo de la década! ‘Pollo’ Briseño dice que Chivas es más grande que Tigres

El defensa no le teme al 'Volcán'

El ex futbolista de los Tigres, y ahora jugador de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, ofreció conferencia de prensa, previa a su visita al Estadio Universitario, en donde el Rebaño se medirá ante los dirigidos por Ricardo Ferretti, en un duelo muy atractivo.

Briseño dejó claro que la visita al ‘Volcán’ no será sencilla, pues la casa de los Tigres se caracteriza por ser una plaza muy complicada, sin embargo, buscarán los tres puntos. “Hay que ser sinceros, ‘El Volcán’ siempre apoya, están gritando, la diferencia con Chivas es que siempre está de local en todos lados y la única excepción va a ser allí, el apoyo es incomparable, no lo he vivido en ninguna parte. No quiero decir que pesa porque, al fin y al cabo es una cancha, somos 11 contra 11, pero las estadísticas están ahí, es una cancha complicada, es un equipo complicado por las grandes inversiones que han hecho, pero siempre hay una primera vez y si hay una oportunidad de ganar es ahorita, porque tenemos un gran plantel y espero que ellos arranquen después de la jornada 6”, dijo el defensor de las Chivas.

El mismo Briseño habló sobre la rivalidad ante los felinos, la cual ha ido incrementando en los úiltimos años, sin embargo, las Chivas son uno de los equipos más grandes de México y tienen la obligación de ganar. “Evidentemente el perder una final con Chivas provocó el crecimiento de la rivalidad con Tigres , con partidos importantes, el partido pasado estaba lleno el Estadio, y así nacen las rivalidades, existe un poco más de tensión porque Tigres es el equipo de la década y Chivas es el más grande de México”, señaló Briseño.

El último partido entre ambos clubes fue en la jornada 2 del Apertura 2019, en donde las Chivas se llevaron el triunfo por 2-0 en el Estadio Akron, con una anotación de Antonio Briseño.