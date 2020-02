Temor por la salud de Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca

Parece que la estrella de Univision está padeciendo síntomas de influenza

Raúl de Molina está preocupado por su salud. Así mismo lo ha compartido el portal de Entretenimiento de El Gordo y la Flaca. Dicho medio expuso la preocupante declaración del astro de Univision durante el programa junto a Lili Estefan en donde dijo: “Me siento horrible”.

Lili contó ante las cámaras que su amigo y compañero le envió un mensaje en el que éste se quejaba por su estado de salud, según Estefan el mensaje era de la 1:23 de la madrugada. “La medicina que estaba tomando tenía problemas”, dijo Lili exaltada.

Raúl por su parte, expuso algo que su público no sabía, y es que desde el viernes de la semana pasada empezó a tener problemas de salud, padeciendo síntomas similares a los de la influenza.

“Me siento horrible, he tenido fiebre. Me he estado sintiendo mal”, dijo De Molina. “Toso la noche entera, echo cosas verdes para afuera. Horrible. Le digo a la productora del programa que no quiero venir, y me dice que tengo que hacerlo”. Al parecer no había alguien que pudiera cubrir su lugar en el show de Univision.

El conductor lleva tomando un antibiótico desde hace seis días, pero según Raúl algo extraño estaba pasando porque no sentía mejoría alguna en su salud. El problema, lamentablemente, radicaba en que la medicina estaba vencida.

“El antibiótico había expirado hace un año y medio”. Raúl dice que está sorprendido de no haber visto a su esposa chequeando los papeles del seguro de vida, ya que fue ella quien le dio la medicina.

“Me siento horrible, no sé cuándo se me va a quitar esto”, dijo el conductor.

Aquí el vídeo con la declaración de Raúl de Molina.