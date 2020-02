El largo camino de Sebastian hasta la New York Fashion Week

Tras su triunfo en 'Project Runway', el diseñador colombiano debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

Como un viaje bastante largo califica Jhoan Sebastian Grey su llegada a nuestra ciudad, para participar por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York.

Y no precisamente por las horas de vuelo que le tomó llegar desde la Florida, donde reside, sino por todos los años de esfuerzo y trabajo que han transcurrido antes de que los vestidos de este diseñador colombiano pudieran pisar las pasarelas de tan importante evento.

El más relevante de los pasos dados recientemente en su carrera, sin lugar a dudas, fue coronarse el año pasado como triunfador de la temporada 17 del popular programa de televisión ‘Project Runway’.

“Haber ganado te cambia la vida en un 300%, porque cosas que tú pensabas que no podían pasar comienzan a pasar, un mundo de puertas se comienzan a abrir, posibilidades que antes no veías posibles ahora ya lo son. Te das cuenta de que el trabajo que has hecho y el esfuerzo que has puesto por tantos años, en una carrera que es tan complicada, ha valido la pena”, confiesa el caleño de 33 años.

Gracias a la popularidad obtenida, y a los $250,000 dólares que forman parte del premio del programa, Grey logró abrir su estudio/show room en New Fort Lauderdale, Florida, y así finalmente sacar todas las máquinas y telas de la sala de su apartamento, que comparte con su esposo, Matthew Grey, para darle rienda suelta a su imaginación.

Otro gran impulso que le dio el programa a su carrera ha sido el contar con la asesoría y apoyo del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos (CFDA), que a su vez lo ha puesto en contacto con fábricas y empresas de moda en Nueva York.

“Ahora con más recursos y más contactos, la creatividad comienza a expandirse y mis diseños tienen un mayor nivel”, asegura.

Muestra de las piezas con las que se coronó ganador en Project Runway./Cortesía

Pero antes de ser el ganador de Project Runway, ya habían sido muchos los vestidos creados por él. El caleño trabajó desde muy joven en el negocio de cuero de su familia, luego estudió en la Academia de Dibujo Profesional de Cali, donde se especializó en diseño de modas, y gracias a una beca, asistió al Instituto Marangoni en Miami, Florida. En su país, estuvo al lado de conocidos diseñadores y logró ser propietario y operador de tiendas en Cali y Medellín, bajo su marca Sebastian.

Sin embargo, al mudarse a la Florida con su esposo, tuvo que empezar de nuevo. A Grey no se le hizo fácil conseguir empleo en su área y, como lo contó en televisión, por varios años tuvo que dedicarse a varios oficios, incluyendo la limpieza de casas.

“Es un trabajo que dignifica porque es duro pero honesto, aunque siempre supe dentro de mí que era una etapa, un escalón de los muchos que un ser humano cualquiera tiene que subir en la búsqueda de sus sueños”, comentó al respecto en su momento.

Su colección “Linaje”

Y si de sueños se trata, Jhoan Sebastian Grey está a punto de cumplir uno muy grande. La noche del lunes debutará oficialmente en la New York Fashion Week con su colección “Lineage” o Linaje, que como su nombre lo indica refleja sus orígenes.

“La colección está inspirada en lo que fue algún momento la Gran Colombia, y en cómo este país que era tan grande se transformó en varios”, explica. “Me inspiró ver como se dividen estos países en el mapa con diferentes colores. En general, me llamó la atención el cómo surgieron elementos de transformación, de división y unión al mismo tiempo”.

El cuero y lo artesanal de sus creaciones sigue produciéndose en Colombia, algo que considera su ADN como diseñador y, por su puesto, como persona.

Sketches de algunos vestidos de su colección “Lineage”./Cortesía

“Mi papá, quien ha estado en la industria del cuero por más de 40 años, hizo las piezas de esta colección. Me tocó enseñarle lo que yo quería por internet, por facetime, para que aprendiera el tejido, cómo armarlo”, recuerda. “Resultó muy divertido porque todo lo hacemos en familia, que es lo más bonito que me ha pasado, poder tener a mi familia allí, conectada, porque sin ellos no sería posible todo esto”.

La historia de unión entre su abuelo, nacido en el Ecuador, y su abuela colombiana, fue también parte de la inspiración de sus últimas prendas.

“Mi abuelo era un sastre muy bueno en Cali, y mi abuela cosía con él. Es una forma de rendirles homenaje por todo el esfuerzo que hicieron para sacar a su familia adelante”.

Las casi 30 piezas que mostrará en el esperado desfile, que logró montar gracias al apoyo económico de la Fundación ‘Fashion for a Cause’, son una explosión de colores pero de una forma muy sofisticada, afirma.

“Como latinos, el color siempre está muy presente, hay mucha diversidad, mucha alegría, con una mujer muy sofisticada y sexy, pero sin revelar mucho”, describe. “Vamos a ver chaquetas en cuero, seda, algodones. Las siluetas son estructuradas pero con un poco de movimiento, que es lo que me caracteriza”.

Así, Jhoan Sebastian Grey formará parte de un pequeño grupo de diseñadores latinos que buscan hacerse un lugar en el competitivo mundo de la moda internacional, a través de este importante evento. Aunque para este colombiano, el camino ya está abierto y claro.

“De ahora en adelante, el cielo es el límite”, concluyó.