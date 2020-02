Belinda no convence como actriz de teatro musical

La cantante se estrenó en una nueva faceta

La noche del pasado jueves se estrenó en México el musical Hoy no me puedo levantar, evento que reunió a un sin número de estrellas como Rebecca Jones, Michel Renau, Edgar Vivar, periodistas de espectáculos y muchos invitados especiales, los cuales desfilaron a través de una enorme alfombra roja en el teatro Cultural 2.

Al filo de las 20: 00 horas se dio inicio a tan esperada función, en donde los efectos especiales fueron sorprendentes, pues el escenario lució aplastante con sus enormes grúas que desplazaban la escenografía, las enormes pantallas, un excelente sonido, la música en vivo y que decir de las luces robóticas que iluminaban majestuosamente el recinto.

De tal suerte que todos estos efectos pusieron a temblar al público de emoción, sin embargo su protagonista Belinda dio mucho de qué hablar puesto que no lució como se esperaba, pues su personaje se vio falto de ritmo y opacado por el de sus colegas mujeres, que además de que tenían más tablas en el escenario, bailaban mejor y radiaban cuerpos más trabajados. Eso sí, la voz de Belinda se escuchó impecable, aunque esto no hizo que brillara totalmente en el escenario.

“Hoy No Me Puedo Levantar” se estrenó hace 15 años en España. Los éxitos de Mecano trasladados al teatro han logrado que este espectáculo de primer nivel se posicione como un favorito del género musical contemporáneo. “Hoy No Me Puedo Levantar” se despide para siempre con 60 únicas funciones a partir del 31 de enero de 2020 en el Teatro 2 del Centro Cultural.