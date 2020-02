Gloria Trevi se convierte en una sexy modelo junto a Natti Natasha en el Fashion Week de Nueva York

La cantante reveló que cambió su actitud sobre la pasarela cuando las personas latinas que estaban en el desfile la reconocieron

Domina los escenarios, pero Gloria Trevi reveló que experimentó un poco de nervios al participar como modelo en el Fashion Week de Nueva York con la marca de alta costura The Blonds, pero terminó gozándolo.

La cantante regia fue invitada por los diseñadores David y Phillipe Blond, quienes han confeccionado diseños exclusivos para celebridades como Madonna, Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé y Jennifer Lopez.

Esta dupla también ha vestido a Britney Spears, Fergie, Céline Dion, Gwen Stefani, Selena Gomez y a la misma Trevi.

“La verdad, sí estaba un poquito nerviosa porque fue muy rápido. A mí me invitaron y yo estaba haciendo conciertos en México: en Monterrey, Guadalajara… y regreso al Auditorio Nacional“, dijo Gloria.

“Me invitaron a venir a ver el desfile los chicos de The Blonds y de repente terminé desfilando“, compartió entre sonrisas.

Los fans de la regia aplaudieron su valentía de plantarse en la pasarela, pero sus “haters” criticaron hasta su forma de caminar y actitud.

“Más que tener o tomar una actitud así de: ‘quiero ser la más profesional o la top model’, ajá, me divertí mucho, lo gocé“, expresó Gloria.

“Porque a la hora de que iba caminando, primero entré así como que: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de toda las modelos que hay aquí“, compartió.

Pero todo cambió cuando las personas latinas que estaban en el desfile reconocieron a Trevi.

“Cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela“, agregó.

La intérprete de “Grande” lució un atuendo creado por David y Phillipe Blond inspirado en su tour ‘Diosa de la Noche’.

“Son súper, súper lindos. Ellos hicieron un diseño especialmente para mí, por toda esa onda que traigo de Diosa de la Noche, y ellos también estaban en una onda súper angelical, súper espiritual, así que todo se compenetró padrísimo“.

Ésta no es la primera vez que la popular cantante hace pasarela.

“Aunque ustedes no lo crean, ya había modelado antes en una pasarela de Nueva York precisamente con Adolfo Sánchez, un diseñador latino, y fue una experiencia súper bonita, ahí no traía el pelo suelto, traía un vestido rojo muy lindo y muy entallado, y me trataron bellísimo”.

En esta edición, el show de The Blonds rindió homenaje a sus raíces latinas, razón por la que tuvieron como invitadas especiales a la regia Gloria Trevi y a la cantautora dominicana Natti Natasha.