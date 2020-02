Kirk Douglas murió apoyando candidatura de Bloomberg contra Trump

Así lo afirmó su hijo Michael Douglas en un acto político en Wisconsin

Algunas de las últimas palabras del centenario actor Kirk Douglas fueron: “Mike puede hacerlo”, afirmó su hijo y colega Michael Douglas en un acto de apoyo en Wisconsin al pre candidato presidencial Demócrata Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York.

Un día después de enterrar a su padre de 103 años, Douglas (75) estuvo en Madison el sábado para la apertura de la segunda oficina de la campaña de Bloomberg en Wisconsin.

Cuando Bloomberg anunció que se postularía para presidente el 24 de noviembre, Douglas dijo que su padre estaba entusiasmado con sus perspectivas.

“No sé si estaba bromeando o no, pero una de las últimas palabras que dijo en el hospital, cuando me vio, me pidió que me inclinara cerca de él, y él dijo: “Mike puede hacerlo”, afirmó Douglas a los asistentes sobre su padre, informó WKOW.

El ganador del Premio de la Academia añadió que Bloomberg tiene “un historial probado”.

“Ha hecho más como ciudadano privado y como alcalde que la mayoría de los congresistas o senadores [o] funcionarios electos. Este es un gran, gran tipo”, dijo, citado por New York Post.

“Éste es un momento raro, raro. No me he sentido así desde John Kennedy“, agregó Douglas, quien interpretó a un gobernador convertido en presidente de Wisconsin en la película “The American President” (1995).

En un golpe no demasiado sutil al mandatario Donald Trump, Douglas también elogió a Bloomberg por separarse de su negocio privado durante su campaña, según el Milwaukee Journal Sentinel.