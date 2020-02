Lucha para que ‘La Migra’ no realice arrestos en las cortes y alrededores enfrenta otra prueba

Representantes del Gobierno federal y defensores de inmigrantes expusieron sus argumentos sobre una moción interpuesta por ICE para que el tribuanl desestime la demanda, que busca poner freno a detenciones en tribunales

A pesar de que el sistema de cortes del Estado emitió el año pasado una orden que prohíbe que al interior de los tribunales agentes de ICE, más conocidos como ‘La Migra’, detengan sin ninguna orden judicial a inmigrantes, cientos de denuncias señalan que esa agencia ha intensificado sus acciones en los alrededores de los juzgados.

Y en su afán de que se ponga freno a esa práctica, que ha aumentado en 1,700% en los últimos años, se ha venido dando una batalla legal en los estrados, que este miércoles tuvo un nuevo capítulo en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Durante casi dos horas, representantes del Gobierno y abogados vinculados a una demanda, conocida como Doe Vs ICE, presentaron sus argumentos ante la jueza Alison Nathan.

El Gobierno federal está solicitando una moción para que la corte desestime la demanda, interpuesta en septiembre pasado por varias organizaciones en representación de una persona inmigrante, mientras que los defensores piden que se niege esa petición federal y se siga adelante con el litigio en defensa de la protección de quienes deben comparecer a los tribunales y no lo hacen por temor a ser detenidos por ICE.

La representante de la Administración Trump fundamentó su solicitud, asegurando que legalmente ICE tiene el derecho de hacer presencia fuera de las cortes, y que por ser un organismo federal, no puede estar sometido a decisiones estatales impartidas por Nueva York, un estado santuario que se niega a colaborar con ‘La Migra’ y que ha defendido su compromiso de proteger a los indocumentados.

Los representantes de la demanda, que buscan a toda costa que ICE cese sus operaciones en inmediaciones de las cortes manifestaron la legitimidad de sus exigencias, basados en el derecho constitucional que todas las personas en Estados Unidos tienen de poder acceder con plena libertad y tranquilidad a las cortes para realizar cualquier tipo de diligencia.

“Lo que argumentamos es el derecho de vindicar que cada individuo, inmigrante o ciudadano, sin importar su estatus migratorio pueda hacer uso de él, y queremos mostrar que la política de ICE de hacer estos arrestos en las cortes y sus alrededores va contra estos principios fundamentales, que son privilegios dados por la Constitución”, aseguró el abogado Jonathan Blackman, quien se mostró optimista de que la jueza fallará a favor de seguir adelante con el litigio. “Confíamos en que vamos a vindicar este derecho”.

Al finalizar la audiencia en la corte federal, Terry Lawson, supervisora de políticas de derecho de la organización Immigrant Defense Project, se mostró confiada en que en las próximas semanas, la jueza Nathan haga un pronunciamiento a favor de la demanda.

“Estoy muy optimista porque creo que la jueza entendió bien todos los puntos que los demandantes están destacando. La persona que hizo la demanda tiene miedo de entrar a las cortes y tiene miedo de ir a tramitar una orden de protección, que es un derecho básico y la manera de actuar de ICE está poniéndola en esa posición”, dijo la defensora, quien agregó que el proceder de ‘La Migra’ también ha tenido un efecto negativo en los grupos que trabajan con inmigrantes. “También las organizaciones que representan a los inmigrantes estan afectados tambien, porque tienen que hacer mucho más trabajo para informar al público sobre esto, con pocos recursos”.

Lawson manifestó que el argumento que está defendiendo el Gobierno federal para que se desestime la demanda para poner a raya a ICE, no es válido.

“El gobierno dice que este caso debe ser negado totalmente porque no se hizo una demanda bajo la ley antes de que la jueza hubiera oído todos los casos y que por ello no tienen suficiente fuerza los argumentos, pero la jueza tiene que considerar los hechos”, dijo la abogada, advirtiendo que a diario oyen casos de inmigrantes detenidos afuera de las cortes, donde incluso agentes los persiguen y los acechan en calles y estacionamientos aledaños. “Aunque ICE actualmente está respetando la norma de las cortes de no hacer arrestos adentro, sin una orden legal, afuera sigue deteniendo gente y esto siembra mucho miedo”.

Susan Cameron, supervisora de la Unidad de Reforma de la ley, de la organización Legal Aid Society, explicó que el caso continúa,y espera que la jueza anuncie su decisión lo más pronto posible.

“Decimos que un individuo que tiene miedo de ir a las cortes y que puede ser arrestado tiene derecho a contestar a esa demanda”, dijo la defensora, advirtiendo que aunque la política de ICE en un lugar indica que solamente las personas con historias criminales están en riesgo de ser detenidad, en la realidad ‘La Migra’ está deteniendo a cualquier persona, lo que es sumamente preocupante.

La diligencia se da solo unos días después de que ICE atacó a un joven en la cara, durante una redada en Brooklyn.

Familiares de Erick Díaz Cruz, el joven herido, aseguraron que tras haber sido sometido a una cirugía, sigue en el hospital, donde se recupera satisfactoriamente.

El equipo de litigios (The Legal Aid Society y el bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) y los demandantes (John Doe, Make the Road New York, Urban Justice Center, Sanctuary for Families, The Door y New York Immigration Coalition ) emitieron además una declaración conjunta sobre la diligencia judicial.

“Estamos orgullosos de la fuerte defensa de nuestro equipo legal y demandantes, y esperamos que la juez Nathan haya entendido nuestra posición de que los secuestros descarados y sin precedentes de ICE de nuestros clientes en los tribunales de Nueva York y sus alrededores han creado un efecto escalofriante que impide a los no ciudadanos la capacidad de acceder con seguridad a la justicia”, dijeron los demandantes.

“Confiamos en que nuestros reclamos tienen mérito y que no hay base para desestimarlos, y que prevaleceremos en nuestra lucha para garantizar que todos los neoyorquinos puedan acceder libremente a nuestros tribunales, sin ser objeto de temor e intimidación. Cada día que ICE sigue teniendo acceso sin restricciones a los tribunales de nuestro estado, pone en peligro la base misma de nuestro sistema judicial”, agregaron.

En diciembre pasado, otro juez en el Distrito Sur de Nueva York negó la Moción de desestimación de ICE en una demanda similar, Nueva York v. ICE, argumentando que los demandantes tenían reclamos válidos de que los arrestos de ICE en las cortes eran ilegales y podrían ser perjudiciales para el sistema de justicia penal.

