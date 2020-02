Video: Niurka Marcos despotrica contra Laura Zapata y la actriz le contestó

La paz se terminó entre las actrices

La pelea entre Niurka Marcos y Laura Zapata vivió un nuevo round tras varios años de tregua.

Durante una entrevista en el programa Un Nuevo Día, Héctor Sandarti le preguntó a la vedette si entre sus propósitos del 2020 está el hacer las paces con la actriz, a lo que la cubana mostró que sigue odiándola.

“¡Ay no, qué asco! Qué pereza, esa mujer es muy fea, muy inhumana.

“Esta mujer es un rata de cloaca, vive ahí en la humedad y cada vez que quiere figurar, como las tortugas, saca el pescuezo“, expresó.

Y la hermana de Thalía no se quedó callada, pues durante una conferencia de prensa en Monterrey, dijo que Niurka sólo estaba buscando publicidad a sus costillas.

“Ay no, guácala, es como, o sea, no puedes decirle a un perro ‘no ladres perro’, no, no. enojarte con el perro porque ladra no mi amor.

“Yo soy una persona que siempre estoy en el ojo del huracán, pero por gentes que se quieren colgar de mí, entonces me vale, porque siempre estoy trabajando“, afirmó.

El conflicto entre las dos inició en octubre de 2016, cuando Niurka culpó a Zapata de haber usado a Aylín Mujica en la puesta en escena ‘Celia, El Musical’ y ponerla en contra de los productores de la obra, lo que provocó la salida de Aylín del proyecto.