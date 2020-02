Neoyorquinas celebran San Valentín… divorciándose

Muchas personas enojadas, la mayoría mujeres, escogen el 14 de febrero para formalizar el fin de la relación

Más de 200 neoyorquinos escogieron el 14 de febrero del año pasado como el día para solicitar formalmente el divorcio, según muestran los registros judiciales revisados ​​por New York Post. ¿Se repetirá la situación en 2020?

De ellos, la mayoría de las peticiones fueron presentadas por mujeres. Por zonas, en NYC lideraron los residentes de Manhattan (58) y Queens (54), seguidos de 29 en Brooklyn, 24 en El Bronx y sólo un caso en Staten Island.

En otros lugares del estado Nueva York el año pasado hubo 113 solicitudes de divorcio el 14 de febrero, según los registros.

“Son románticos”, bromeó Raoul Felder, quien litigó el divorcio del ex alcalde Rudy Giuliani de su segunda esposa, Donna Hanover.

Felder dijo que ha tenido “cientos” de clientes que solicitan el divorcio el día de San Valentín a lo largo de los años.

Independientemente del género, la mayoría están muy molestos y presentan la solicitud con hostilidad.

“Dicen: ’En lugar de los chocolates, me gustaría dar papeles de divorcio’”, comentó Felder

La abogada Jacqueline Newman, autora de “Las nuevas reglas del divorcio”, estuvo de acuerdo, y agregó: “Me parece que si las personas quieren expresar ira, escogerán el día de San Valentín, el aniversario, el cumpleaños de alguien”.

Algunas parejas afirmaron que la fecha fue simplemente una coincidencia, aunque muy simbólica.

Candace Mezetin, residente del condado Orange, dijo que no sabía que su abogado había presentado documentos en la corte civil de Manhattan el 14 de febrero para terminar su matrimonio de 7 años.

“Cuando me di cuenta, me reí”, dijo. “Qué manera de comenzar el final de un amor, en el día de San Valentín”. La ironía no terminó ahí. El divorcio de Mezetin se concretó el pasado 24 de enero, el mismo día de sus nupcias en 2012.