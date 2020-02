“Me violaba durante las confesiones”: ex concursante de La Academia revela abuso sexual de sacerdote a los ocho años

Ana Lucía fue víctima de un integrante de Los Legionarios de Cristo

Nadie como Gustavo Adolfo Infante para realizar entrevistas de alto impacto, como la que le realizó a la exacadémica, Ana Lucía Salazar.

“Fernando Martínez era el director del colegio Cumbres de Cancún. Era un sacerdote, ya no lo es. He estudiado su vida para conocerlo pero no para justificarlo porque lo que me hizo no tiene justificación. Él era el más alto jerarca del colegio”.

El pastor era “un lobo vestido de cordero”. “Fernando aprovechaba el poder que tenía para embaucar a niños y así poder violentarlos, porque a eso se dedicaba ese señor. Desde 1991 hasta 1992, me violó a los ocho años durante un año y tres meses”.

La famosa habló también en 2019 sobre el tema:

Continuó. “Recuerdo que Fernando era muy encantador, los padres de familia se peleaban para que fuera a sus casas. La primera vez que se me acercó fue en las confesiones. Él pedía a su cómplice, la maestra Aurora Morales, que me llevara a la oficina”.

Ana confesó el calvario que vivió. “El padre me violaba con sus dedos, pero después supe que violaba a niñas en grupo. Cuando lo cambiaron de ahí, supe que allá a donde se fue, violaba a niños. Cuando se enteraron mis padres se pusieron locos, mi papa lo fue a golpear y de rodillas le pidió que lo perdonara. A mis padres les dijeron prácticamente que no le podían hacer nada y lo único que hizo la escuela fue cambiarlo de residencia, en donde violó a más niños”.

El cambio de escuela la perjudicó. “Yo venía de un colegio de legionarios, y me inscribieron al Instituto Cumbres Cancún. Entré a segundo año de primaria, mi vida era muy difícil porque no conocía a nadie… Me causaba conflictos”.