“El futbol no es una serie de TV”: Hugo Sánchez le dedicó mensaje a Uriel Antuna

El 'Pentapichichi' le aconsejó al delantero que no piense en la opinión de los demás

Sin duda, uno de los personajes del fin de semana fue el delantero de las Chivas Uriel Antuna, quien se convirtió en el villano de la película ante Cruz Azul, pues falló varias oportunidades de gol que tuvo ante Jesús Corona.

Por tal razón, Hugo Sánchez le dedicó un mensaje al futbolista del Rebaño Sagrado. El “Pentapichichi” debutó este lunes en una columna de ESPN para hacer un análisis del futbol mexicano, que lleva por nombre “El Machote: a puño y letra” y fue ahí donde escribió su opinión sobre lo ocurrido con Antuna.

“Uriel sé de tu calidad y talento. Después de lo visto el sábado, deberías preocuparte por lo tuyo. El futbol no es una serie televisiva en la que se deben ofrecer disculpas, porque no hay que pensar en el qué dirán. Debes mejorar día a día. Tener un mayor rendimiento en el ataque. Recuerdo que desde pequeño aprendí que la suerte no existe, si quiero eficacia y meter muchos goles, hay que repetir varias veces todo tipo de remates, para que uno se haga casi perfecto”, apuntó el ex delantero del Real Madrid.

😲 Pumas, Uriel Antuna y la actitud de Nahuel Guzmán. Conoce la opinión de @hugosanchez_9 en 'El Machote a Puño y letra"#Imperdible 👇https://t.co/zy0VflnGhm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 17, 2020

Hugo hizo una retrospectiva de cuando él fue futbolista, y mandó varios consejos para el delantero de 22 años, quien hasta el momento no ha podido anotar ningún gol con las Chivas.

“Lo digo por experiencia propia. Me quedaba todos los días el tiempo necesario para afinar más la puntería, todo se pule y acrecienta con base a mejor capacitación. Si el DT no te asesora en los entrenamientos, uno debe tener la iniciativa de ser el mejor. Siempre hay que buscar la perfección, aunque esto es imposible porque sólo conozco a un personaje que es perfecto que es Dios, pero si yo quiero la perfección estaré más cerca que aquellos que no la buscan”, señaló el Pentapichichi para el ex jugador del L.A. Galaxy.

Y el que es considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, concluyó: “Entonces, Uriel, no te preocupes por hacer capítulos de tu serie, sino por ti mismo para que en un futuro tus actuaciones sean más eficaces”.