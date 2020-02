Hospitales de NY resultan calificados como “impuntuales” pero con registros de “baja mortalidad”

El Informe 'Código Azul' precisa que 18 de 36 hospitales evaluados en Nueva York, quedaron "por debajo del promedio nacional", en aspectos que califican la experiencia del paciente

Un informe revelado por el Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York (NYPIRG), que se enfoca en la calidad de los servicios hospitalarios en todo el país, ubicó a Nueva York en la categoría de “pobre desempeño”, en contraste con los 16 estados más urbanizados y poblados del país.

En la comparación anual de hospitales 2019, sustentada con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y cruzada con información derivada de organizaciones que representan a los pacientes, hospitales, médicos, empleadores, empresas aseguradoras y agencias federales, se asigna a cada hospital de uno a cinco puntos, de acuerdo a parámetros que evalúan la calidad de su servicio.

En general, el grupo de 140 hospitales neoyorquinos evaluados, obtuvo un promedio de 2.18 puntos.

El reporte denominado ‘Código Azul’, especifica que en el estado de Nueva York, al “34% de estos centros de salud, se le asignó apenas un punto de calidad en este periodo”.

Específicamente en la Gran Manzana, el 66% de los hospitales obtuvieron un punto de calidad, entrando en la comparación en el mismo renglón de las ciudades con una población de al menos 300,000 personas, en el noreste y el norte del país.

Dieciocho de los 36 hospitales calificados en la ciudad de Nueva York, quedaron “por debajo del promedio nacional”, en aspectos que califican la experiencia y seguridad del paciente, la puntualidad de la atención, la mortalidad y la readmisión.

Lo mejor y lo peor

Otro dato que resalta en el estudio, es que solo el 9% de los hospitales en el estado, obtuvieron entre cinco o cuatro puntos en comparación con el 56% de los hospitales en entidades como Indiana, Michigan, Ohio y Washington DC.

En solo un ángulo, los centros de salud neoyorquinos salieron muy bien evaluados: las bajas tasas de mortalidad.

Con respecto a los estándares nacionales, el 59% de los hospitales de la ciudad de Nueva York presentaron números similares a la media nacional, al igual que el 60% de los hospitales Nassau-Suffolk-Westchester y el 74% de los hospitales del norte del estado.

Pero, en las encuestas sobre “puntualidad en el servicio”, casi que el 90% de los centros aplazó esta materia.

La plataforma Comparación de Hospitales surge de los datos que proporcionan los centros de servicios de Medicare y Medicaid y muestra un punto de vista, sobre la calidad de la atención, en más de 4,000 hospitales certificados por Medicare en todo el país.

Dudas sobre la metodología

Ante la serie de datos divulgados en este reporte, el Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH) expuso a El Diario que no conocen en profundidad ni el informe, ni la metodología, utilizada para lograr estas conclusiones.

“Tomamos muy en serio la seguridad de los pacientes en los hospitales. Apuntamos a mejorar la calidad de la atención. Datos muy serios y precisos derivados de la experiencia de los pacientes en los centros hospitalarios de Nueva York, han estado ampliamente disponibles en nuestras plataformas digitales. Y apuntan a conclusiones totalmente contrarias”, aseguró Erin Silk, vocera de NYSDOH.

El reporte Código azul, que pone a Nueva York en el podio de lo peores servicios hospitalarios del país, considera en sus conclusiones que es “sorprendente que en los últimos años, las autoridades estatales casi no han emitido multas contra hospitales, que causaron daños a los pacientes, incluyendo sanciones por malas prácticas médicas”.

El estudio indica que desde el 2017, Nueva York emitió multas a solo cuatro hospitales, por un total de solo $12,000 dólares.

Pero la vocera del NYSDOH reaccionó ante lo que considera la falsedad de este dato, asegurando que ese departamento emitió multas que superan los $108,000 a los hospitales del estado, entre 2015-2019.

Según la ley estatal, ese departamento puede imponer multas máximas permitidas de $2,000 dólares, cuando corresponda.

“Supervisamos y colaboramos con los hospitales para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Algunos ejemplos recientes, son los esfuerzos enfocados en mejorar los resultados para pacientes con sepsis, o que experimentan un derrame cerebral”, indicó Silk.

La funcionaria agregó que estos esfuerzos “únicos en el país”, no se reflejan en los puntos de calidad, utilizados en estas clasificaciones divulgadas por NYPIRG, pero es apenas un ejemplo de los esfuerzos realizados en el sistema hospitalario de Nueva York, que apuntan a la reducción de las tasas de mortalidad, para los pacientes con estas afecciones.

Entre tanto, Stephanie Guzmán, vocera del NYC Health + Hospitals -el sistema público de atención médica de la Gran Manzana, que es el más grande de todo el país, con 70 locaciones y 11 hospitales-, declinó realizar comentarios específicos sobre los datos del informe.

“El sistema de hospitales públicos de la Ciudad brinda atención de calidad a pacientes con algunas de las necesidades de salud más complejas. A menudo, nuestros pacientes también se ven afectados por la vivienda inestable, la mala nutrición, la pobreza y todos los factores que impactan, aún más a la salud”, comentó Guzmán.

La vocera agregó que el NYC Health + Hospitals continúa invirtiendo en las comunidades, “asegurando que los recursos dentro y fuera de nuestras instalaciones, satisfagan las necesidades de nuestros pacientes y mejoren la atención para todos “.

Otro examen, otros resultados

Sin embargo, otras clasificaciones como las emitidas anualmente por U.S.News & World Report pondera como de “alto rendimiento”, a siete instalaciones de NYC Health + Hospitals en diversas especialidades.

El listado se publicó en la revista nacional “Best Hospital” para 2019-20, y estas clasificaciones anuales están diseñadas para ayudar a los pacientes y sus médicos a tomar decisiones informadas sobre dónde recibir atención.

U.S.News evaluó más de 4,500 centros médicos en todo el país en 25 especialidades, procedimientos y condiciones. En las 16 áreas de especialidad, 165 hospitales se clasificaron en al menos una especialidad.

En las clasificaciones por estado, U.S.News etiquetó como de “alto rendimiento” a siete hospitales del sistema de salud de la Gran Manzana, administrados por NYC Health + Hospitals. Muchos de ellos, incluidos en el Código Azul con bajas calificaciones.

Los centros hospitalarios de Bellevue, Coney Island, Harlem, Jacobi, King County y Lincoln en El Bronx sobresalieron en la evaluación nacional como mejor atención y baja mortalidad, en casos de insuficiencia cardíaca.

El Hospital de Elmhurst, destacó por capacidad de respuesta en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca y ortopedia.

“A pesar de mi pobreza no me han dejado morir”

El salvadoreño Miguel Reyes, de 71 años, padece una afección renal que lo ha obligado en la última década a someterse semanalmente a tratamiento de diálisis. En su vivencia personal con varios hospitales de la Gran Manzana, en donde además de su mal crónico, ha tenido que enfrentar su falta de recursos, narra que el “trato que ha recibido ha sido magnífico”.

A las puertas del Hospital Lincoln de El Bronx, donde debe someterse semanalmente a este procedimiento médico, Miguel expresa con emoción que como inmigrante debe estar siempre agradecido con un sistema hospitalario que “no lo ha dejado morir a pesar de su extrema pobreza”.

Desde que vino de Zacatecoluca hace más de 18 años, este centroamericano empezó a padecer problemas renales que lo obligaron a “navegar” constantemente de “hospital en hospital”.

“No te puedo decir nada negativo. En mi país no lo estuviera contando. El personal en general, es muy especial. A veces nos quejamos mucho, pero solo aquí creo que me pueden dar esta atención”.

En la “esquina” contraria, en cuanto a su experiencia personal, pero en las afueras del hospital Elmhurst de Queens, “Lucía” una trabajadora doméstica mexicana de 55 años, salía casi desesperada con un yeso en la mano izquierda, luego de sufrir una caída, durante la nevada del pasado sábado.

“Aguanté el dolor con calmantes. Pero ya luego me era imposible mover la muñeca. Mi hija me insistió en que tenía que ir al médico. Me hicieron los rayos X y tengo una fisura. La persona que me atendió, estaba apurada, porque tenía mucha gente esperando. Me trató como a un animal, es la verdad”, narró “Lucía”.

En un punto intermedio, se ubica el dominicano residente de El Bronx , Ramón Colombo, de 62 años, quien tuvo que ir al Hospital Lincoln, a atender una emergencia de su nieto.

“En este hospital la experiencia no pudo ser mejor hoy. Mucha calidad de servicio en el personal. Yo he ido a otros hospitales y muchas veces el personal, está estresado porque tienen muchos pacientes. No es fácil juzgar la calidad de este servicio en una ciudad tan grande y tan poblada. Pero, creo que en general las cosas funcionan“, opinó Ramón.

Detalles del ‘Código azul’: