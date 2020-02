Expanden ayuda a inmigrantes en NYC ante temor de más redadas de ‘La Migra’

Organizaciones alertan a los neoyorquinos sobre cómo protegerse a sí mismo y a sus familias ante las acciones de ICE

El anuncio de la Administración Trump de desplegar unidades élites de la Patrulla Fronteriza (conocidas como BORTAC) en las ‘ciudades santuarios’, para ayuda a ‘La Migra’ a arrestar a los indocumentados, ha provocado temor entre los inmigrantes de la ciudad de Nueva York que anticipan un aumento de las redadas.

Y al ser la Gran Manzana una de estas ciudades santuario, la Oficina de Asuntos Migratorios del Alcalde (MOIA) anunció la expansión de los servicios del programa ‘ActionNYC’, y recordó que cualquier residente de los cinco condados puede acceder a esos servicios llamando a la línea de ayuda de inmigración al 1-800-354-0365 y también visitando la página NYC.gov/KnowYourRights. Además, se puede llamar al 311 y solicitar ser conectado con los programas migratorios de la Ciudad.

La comisionada de MOIA Bitta Mostofi reconoció que tras el anuncio del Gobierno federal “sabemos que hay miedo en nuestras comunidades, por eso desde el mismo fin de semana se abrieron las líneas de ayuda para los inmigrantes”.

Uno de los principales servicios que ofrece ActionNYC es la asesoría gratuita de abogados especializados en inmigración, así como el enseñar sobre cuáles programas de los que ofrecen las diferentes organizaciones comunitarias son los más adecuados para cada caso en particular.

Entre tanto, varias de esas organizaciones pro inmigrantes –como ‘Make the Road New York’ (MRNY), la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y ‘The Legal Aid Society’– también se movilizaron apenas se dio el anuncio de Trump, para recordarle a los neoyorquinos cómo pueden protegerse a sí mismo y a sus familias ante un posible aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Nueva York ha sido asediada por agentes de ICE que actúan imprudentemente y sin ley para detener a los miembros de nuestra comunidad. Engañan a las personas, sin identificarse o dando identificaciones erróneas, y amenazan a las personas. Pero esto marca una nueva escalada: ahora también están utilizando la violencia, como vimos con el tiroteo en Brooklyn hace dos semanas”, indicó Yaritza Mendez, directora asociada de MRNY.

La activista agregó: “Hacemos un llamado a las autoridades estatales y locales de Nueva York para que investiguen todos los incidentes de violencia de estos agentes y envíen un mensaje de que no pueden dañar impunemente a los neoyorquinos “.

Hasan Shafiqullah, encargado de la Unidad de Ley de Inmigración de ‘The Legal Aid Society’, indicó que la decisión de la Administración Trump de desplegar BORTAC en ciudades santuario en todo el país “no hace más que poner en peligro la seguridad pública y aterrorizar aún más a las comunidades de inmigrantes. Menos de dos semanas después de que los agentes de ICE le dispararon en la cara a un joven desarmado, este movimiento es terrible. Defenderemos fervientemente a nuestros clientes y a todos los inmigrantes neoyorquinos contra esta criminalización adicional de los inmigrantes”.

“La decisión de Trump de desplegar BORTAC en la ciudad de Nueva York es una prueba más de la obsesión trastornada del Presidente con nuestro estado y su campaña para aterrorizar a los inmigrantes. Si el Presidente realmente se preocupara por la seguridad pública, no enviaría una fuerza táctica a nuestras calles inmediatamente después de que ICE disparara contra un hombre de Brooklyn en un vecindario residencial”, indicó Steve Choi, director ejecutivo del NYIC.

El activista enfatizó que los neoyorquinos “no se dejan engañar fácilmente. Como Trump aprendió después de reunirse con el gobernador Cuomo, tampoco somos fáciles de intimidar y nunca defenderemos su agenda impulsada por el odio”.

Los activistas pidieron a los inmigrante usar todas las herramientas que están disponibles para saber qué hacer y cómo actuar si son detenidos por ‘La Migra’.

Conozca sus derechos:

Si usted es un inmigrante y cree que está en situación de riesgo visite el portal de la entidad de derechos de civiles, ACLU, para que conozca sus derechos y sepa como actuar frente a “La Migra”. Tienen información en español: http://www.aclu.org.

Encuentre un abogado licenciado:

Para encontrar un abogado licenciado en el Estado de Nueva York, visite la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York http://www.nysba.org o la Asociación Americana de Abogados de Inmigración: http://www.aila.org.

Si ‘La Migra’ llega a tu casa:

No abras la puerta si los agentes de ICE no tienen una orden firmada por un juez. Si entran a tu casa sin una orden: Infórmales si hay niños, ancianos o personas enfermas en tu casa. Diles: “no permito que estén en mi casa. Por favor váyanse”. Si registran habitaciones o cosas, diles: “No autorizo su registro”.

Si ICE te arresta:

Tienes derecho a guardar silencio, pero si decides hablar no mientas, no entregues tu pasaporte ni documento alguno. No firmes nada. Pide hablar con un abogado en lugar de responder preguntas o ponte en contacto con “Se Hace Camino NY” (MRNY) al (718) 418-7690.