Peruano Ruidíaz confiesa que por inseguridad dejó Liga Mx para irse a la MLS

El jugador peruano Raúl Ruidíaz confesó que aunque tuvo oportunidad de jugar en otros equipos de la Liga MX prefirió ir a la MLS debido a la inseguridad que se vive en México.

El exjugador de Monarcas dijo que no se pueden ignorar las situaciones fuera de la cancha y declaró que “si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”.

En entrevista con ESPN, el hoy campeón de la liga estadounisense con el Seattle Sounders dijo que otros equipos mexicanos quisieron hacerse de sus servicios, pero Ruidíaz no aceptó, a pesar de que Rayados y Tigres eran equipos interesados con ofertas importantes.

El peruano triunfó en la Liga MX como campeón de goleo en el Clausura 2017.