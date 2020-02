Angélica Vale tiene miedo de México: el caso Fátima la aterroriza

La actriz lamenta la ola de feminicidios en su país natal

Ante la creciente ola de feminicidios que ha azotado a México durante los últimos meses y que ha levantado las alarmas con el asesinato de una niña llamada Fátima hace un par de días, Angélica Vale confiesa que aunque ama su tierra natal no se siente segura cada vez que tiene que viajar a él, pues teme que algo pueda pasarle a ella, a su madre o a su hija de apenas 8 años de edad.

La actriz habló con la prensa en la celebración de los once años del musical “Mentiras” y señaló que le preocupa la alta tasa de delincuencia que hay actualmente y confesó que esta fue la razón principal por la que decidió irse a vivir a Estados Unidos hace ya más de una década y formar su propia familia allá.

“Creo que tenemos que poner las cosas en una balanza y darnos cuenta que tenemos que regresar a la familia. ¿Por qué creen que ya no vengo a hacer novelas o series acá? Además, cuando llego a venir trato de no caminar mucho y de no salir mucho. Sí me da más miedito que antes la verdad”, contó Angélica.

Para finalizar, la protagonista de la telenovela “Y Mañana Será Otro Día” dijo que está segura de que aquellas personas que han cometido todos estos crímenes en contra de las mujeres no fueron educados con amor y señaló que ella procura inculcarles a sus dos hijos valores para que respeten a todas las personas sin importar las condiciones.