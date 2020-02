Salma Hayek destapó su anatomía con un traje de baño negro 

A disfrutar del sol y fuera ropa con una de las mexicanas más sexys de Hollywood

Salma Hayek calentó Instagram al sacarse la ropa para exponer toda su anatomía con un traje de baño negro. La prenda se ha pegado a toda su piel, y pareciera llevar un bodysuit. Con 53 años de edad Salma es considerada, por muchos, la mexicana más sexy de todo Hollywood.

Recientemente la actriz protagonista de “Frida” fue atacada por un usuario de Instagram que señalaba que ésta se había destrozado la cara por el uso excesivo de botox. Pero Salma no se quedó callada.

Ese mensaje, que pretendía ser lo más ofensivo posible, ha servido para subirle la moral a la actriz mexicana y convencerla de que su belleza no ha mermado ni un ápice con el paso de los años.”No me he puesto bótox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que a lo mejor ya me había llegado la hora“, fue la respuesta de ella.