Arrecian guerra para prohibir por ley los ‘e-cigarettes’ de sabores y el vapeo en NY

El gobernador Cuomo, quien no pudo imponer la norma a través de una orden ejecutiva impugnada, inició una agresiva campaña para que antes del 1 de abril la Legislatura ponga freno a esos productos

La venta libre de cigarros de sabores y artículos de vapeo en Nueva York lleva años siendo blanco de una feroz batalla por parte de líderes comunitarios, políticos, autoridades de salud y padres de familia, que ven con preocupación como la comercialización de esos productos está poniendo en riesgo la vida y la salud especialmente de jóvenes y menores de edad.

Y luego de que el gobernador Andrew Cuomo sufriera un revés al intentar poner fin a la venta con una orden ejecutiva, que fue impugnada hace un par de meses por la Corte Suprema del Estado, el mandatario acaba de anunciar una feroz campaña con la que presionará a la Asamblea y al Senado en Albany para que antes del 1 de abril, cuando debe aprobarse el presupuesto estatal, apruebe una ley que de luz verde a la prohibición de comercializar los ‘e-cigarettes’ y productos de vapeo saborizados en todos los rincones del estado.

El alto tribunal del Estado tumbó el mandato del Gobernador asegurando que había sobrepasado su autoridad y que la regulación de la industria del vapeo y los cigarrillos electrónicos con sabor, en particular, debería ser manejada por la Legislatura estatal.

El mandatario estatal explicó que presionará de manera directa a los legisladores para que no dejen en el tintero las propuestas de ley que autorizan al Departamento de Salud del Estado prohibir ciertos aceites utilizados en productos de vaporización que tienen relación con enfermedades serias. Al mismo tiempo, urgió a Albany para que apruebe la prohibición de la venta de estos productos de vapeo y los e-cigarros a través de internet o teléfono, y que no sea legal enviarlos por correo, pues de esa manera muchos menores acceden a ellos libremente, métodos que deberían ser solamente para minoristas registrados.

Lanzan el hashtag #NoVapeNY

La campaña contará con el hashtag #NoVapeNY y la promoción de un sitio web (ny.gov/endvaping) para que la lucha no sea solamente suya y de los activistas sino de neoyorquinos del común que muestren su apoyo a las leyes antitabaco y antivaping. Otro de los puntos importantes de la nueva guerra al vapeo, es exigir que se prohíban los anuncios comerciales dirigidos a jóvenes.

“Los peligros de los productos de cigarrillos electrónicos con sabores y vapeo son cada vez más evidentes cada día, y sería una tragedia si nuestros exitosos esfuerzos para combatir la industria del tabaco se revierten al permitir que la industria del vapeo enganche a toda una nueva generación con sus productos”, dijo el gobernador Cuomo. “Esto es un flagelo para nuestro estado y nuestra nación: si estos productos químicos no matan, terminarán convirtiendo a la gente en adictos a la nicotina”.

El Gobernador agregó que con esta intensa lucha, Nueva York está tratando de ser líder para que todo el país enfrente con acciones la que calificó de “mortal epidemia”.

“Este año continuaremos liderando al prohibir los productos de cigarrillos electrónicos con sabor y los anuncios de vapeo dirigidos a los jóvenes, para ayudar a mantener a nuestros hijos seguros y evitar que formen adicciones no saludables y de por vida”, advirtió Cuomo.

Restringen los anuncios de vaping

Dentro del paquete de propuestas del mandatario estatal están también prohibir la venta de productos de vapeo aromatizados de nicotina, incluido el mentol, restringir los anuncios de vaping dirigidos a jóvenes en periódicos y revistas, así como en formatos digitales en publicaciones periódicas, redes sociales y en sitios web con audiencia juvenil significativa y prohibir los aceites portadores no regulados nocivos.

Asimismo, se busca limitar la venta de productos de vapeo en internet, terminar la venta de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en farmacias y prohibir el uso de cupones para productos de tabaco y nicotina, ya que según la Gobernación, la industria del tabaco invierte casi el 85% de su presupuesto de marketing de más de $9 mil millones al año en promociones de reducción de precios, incluidos cupones directos al consumidor y descuentos en tiendas.

Padres apoyan la campaña

Isabel Delfín, como madre, se sumó al llamado del Gobernador y pidió a los políticos de Albany que le pongan freno a los jóvenes con normas estrictas.

“Es urgente que en Nueva York se aprueben leyes que eviten la comercialización, porque como padres vemos que un problema muy grande que hay aquí es que los jóvenes tienen acceso fácil a muchas cosas, entre esas a esos cigarrillos que hacen daño y causan enfermedades”, dijo la madre mexicana, quien trabaja en una panadería de Queens.

Delfín agregó que “aquí en algunas cosas son muy estrictos, pero en otras relacionadas con jóvenes se les permite mucho y si no los paramos a tiempo, después vienen las consecuencias. Además deberían también promover freno al acceso de cosas tecnológicas desde muy pequeños que también les hacen daño”.

Flavia Mancera, madre de dos adolescentes, entre ellos una de 15 años a quien le ha descubierto en más de una ocasión cigarros eléctricos en su mochila, le imploró a los legisladores que hagan su trabajo.

“Yo les ruego, les ruego si es necesario de rodillas, que por favor prohíban esas porquerias que están matando a nuestros niños. Yo con mi hija me la paso peleando por ese tema y aunque le explico lo grave que es, ella no le mete mente y dice que estoy loca, y si pueden comprarlos como si fueran dulces, voy a tener una pelea perdida siempre y en el futuro voy a ver a mi hija enfermarse”, comentó la madre hondureña, agregando que a los jóvenes hay que ponerles riendas legales. “Si no es con una ley, no hay otra manera, y además que la policía persiga a quienes sigan vendiéndoles eso a los muchachos, porque de nada sirve aprobar leyes si no las hacen cumplir”.

Impulsan un paquete de leyes

El senador estatal Brad Hoylman, quien promueve junto a los asambleístas Linda B. Rosenthal y Rodneyse Bichotte un paquete de leyes para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos con sabores y la venta de productos de tabaco saborizados, aplaudió la campaña promovida por el Gobernador e hizo un llamado a sus colegas para que no dejen a miles de jóvenes atrapados por publicidad manipuladora tirados a su suerte.

“Me complace ver al gobernador Cuomo reiterar su apoyo a la prohibición de todos los cigarrillos electrónicos con sabores. Debemos aprobar esto como un proyecto de ley independiente lo más rápido posible, para proteger a nuestros hijos de la creciente amenaza de enfermedades relacionadas con el vapeo y la adicción a la nicotina”, dijo el líder político.

“Big Tobacco está utilizando cigarrillos electrónicos con sabores de algodones de dulce hasta limonada rosada para atraer a una nueva generación de adictos a la nicotina. ¿La peor parte? Parece estar funcionando. Más de la mitad de los estudiantes de último año de secundaria de Nueva York han intentado vapear, y el 80% de los estudiantes que se convirtieron en usuarios habituales siguieron después de usar productos con sabores (…) ya han matado a demasiados neoyorquinos con sus productos tóxicos; no podemos dejar que maten más con sus millones de dólares en cabildeo”, explicó Hoylman.

Abe Baker-Butler, cofundador de la organización Students Against Nicotine, criticó a las compañías de tabaco por estar jugando con la vida de los más vulnerables.

“Hemos visto compañías de cigarrillos electrónicos apelando directamente a nuestros pares con sabores caprichosos y otros métodos de comercialización engañosos durante años. Desde una prohibición de sabor hasta restricciones de comercialización y mecanismos de aplicación más fuertes, esta propuesta será una un largo camino hacia la prevención del uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes, la lucha contra la adicción y la protección de la salud pública de nuestra generación en los años venideros”, dijo el activista.

Matthew L. Myers, presidente de la Campaña para Niños Libres de Tabaco, le dijo a Albany que la aprobación de leyes contra productos dañinos, será una tremenda victoria para los niños de Nueva York y una herramienta de protección contra la adicción.

“La propuesta de poner fin a la venta de todos los cigarrillos electrónicos con sabores es fundamental y un paso necesario para detener la epidemia juvenil de cigarrillos electrónicos que amenaza con revertir décadas de progreso que Nueva York ha logrado en la lucha contra el consumo de tabaco”, dijo Myers .

Estudiantes adolescentes los más afectados

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, casi el 40 por ciento de los estudiantes de grado 12 y 27% de todos los estudiantes de secundaria del Estado de Nueva York ahora usan ecigarettes y el uso del vapeo en las escuelas secundarias del estado es 160% más alto que en el 2014.



“Hay más de 15,000 sabores disponibles y los sabores líquidos como el osito de goma y el algodón de azúcar están dirigidos intencionalmente a niños y jóvenes. Nuestros niños no entienden el daños del vapeo, no entienden la vida de la enfermedad pulmonar que enfrentan, ni los riesgos de cáncer, y no entienden el riesgo de muerte, sí, de muerte, debido al vapeo”, aseguró la directora de la PTA del estado de Nueva York, Kyle Belokopitsky.

El nuevo impulso del mandatario estatal para acabar con la epidemia de los e-cigarettes y el vapeo, se da faltando solo unos meses para que en la Gran Manzana a partir del próximo mes de julio entre en vigor una ley aprobada a finales del año pasado que hace ilegal vender cigarros electrónicos y productos de vapeo de sabores.

La prohibición que existía en la ciudad para que menores de 21 años adquirieran ese tipo de productos se extenderá a todos los adultos y ninguna tienda podrá comercializarlos, bajo ninguna circunstancia.

“El aumento en el consumo de cigarrillos electrónicos ha resultado en una crisis de salud pública en nuestra ciudad y en todo el país. Desafortunadamente, demasiados jóvenes neoyorquinos fueron atraídos a la adicción, y es por eso que el Concejo dio un paso adelante”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, sumándose al llamado del Gobernador y pidiendo a Albany que siga el ejemplo de la Gran Manzana. “Estoy orgulloso de haber aprobado un proyecto de ley significativo para prohibir los productos de vapeo con sabor que entrará en vigencia en julio. Necesitamos proteger a los jóvenes de los cigarrillos electrónicos con sabor, que fueron diseñados principalmente para atraerlos y engancharlos, y en muchos casos, son la puerta de entrada a una adicción a la nicotina de por vida”.

El vapeo en cifras y en riesgos