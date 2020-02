“Nicolás Maduro es un dictador”, Bernie Sanders antes del caucus demócrata de Nevada

El precandidato demócrata a la presidencia de EEUU habla sin censura

A solo un día de celebrarse el caucus de Nevada –a donde llega fortalecido en las encuestas– el senador por Vermont y precandidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders conversó con Noticias Telemundo.

Durante una breve charla de seis minutos en Santa Ana, California, con nuestro corresponsal Guadalupe Venegas, Sanders se refirió a los gobiernos totalitarios de América Latina, su definición de socialismo democrático, México y el proceso de elecciones primarias del Partido Demócrata, donde él figura entre los favoritos para ganar la nominación y enfrentarse al presidente Donald Trump en noviembre.

“Creo que (mi campaña) tiene una agenda que conecta con las familias trabajadoras que, en muchos sentidos, están contra la pared ahora mismo. Están tratando de sobrevivir con salarios totalmente inadecuados. No pueden pagar el alquiler o no pueden enviar a sus hijos a la universidad. No pueden pagar la atención médica”, dijo al explicar por qué confía que puede ganar la nominación.

El tema de su plan de salud ‘Medicare para todos’, precisamente, es la propuesta más criticada de su campaña y una de las razones que le ha ganado acusaciones de “comunista”. El senador recibió pocos ataques durante el noveno debate demócrata celebrado en Las Vegas este miércoles, pero uno de ellos, del millonario Mike Bloomberg, estuvo dirigido en este sentido.

“Creo que la mayoría de los estadounidenses entienden que el socialismo democrático no es comunismo. De lo que estamos hablando es de políticas que existen en Canadá, en Alemania y Suecia, Dinamarca, Francia, Finlandia. En países de todo el mundo”, se defendió.

“Garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas es un derecho humano, no una idea comunista”.

“Venezuela necesita supervisión internacional para una elección democrática libre”

Según una encuesta de Noticias Telemundo previa al caucus de Nevada, son Sanders y el exvicepresidente Joe Biden los preferidos de los latinos en ese estado, donde un tercio de la población es de origen hispana. Aunque el 31% de los encuestados dijo que prefiere al senador, todavía existen dudas de cuántos hispanos –la minoría más grande con derecho a votar en estas elecciones– lo asocian con los regímenes de los que provienen.

—Cuando le preguntas a los televidentes hispanos y a los votantes hispanos sobre el socialismo, esta palabra les hace pensar en Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde las cosas no están bien. Entonces, ¿estamos hablando de dos tipos diferentes de socialismo?, le preguntó Guadalupe Venegas a Sanders.

—Sí y mucho.

—¿Qué les dice a esos votantes?

—Mira, en esos países de los que estás hablando: Venezuela, Cuba, y ahora Nicaragua desafortunadamente, estás hablando de sociedades autoritarias. Estás hablando de la antigua Unión Soviética. Estás hablando de una sociedad autoritaria y comunista. Por supuesto que no los apoyo. Toda mi vida he estado luchando contra el autoritarismo, ya sea el comunismo, el fascismo o similares. Yo creo en la democracia. No soy, como Donald Trump, partidario de (Vladimir) Putin, ni intercambio cartas de amor con el dictador de Corea del Norte.

Sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo: “Por supuesto que Maduro es un dictador. Y está tratando de suprimir los movimientos democráticos. Lo que necesitamos en Venezuela es supervisión internacional, preferiblemente de América Latina, para una elección democrática libre y abierta en la que se elija el liderazgo de ese país”.

Sobre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo: “Hemos estado en contacto con su oficina. Nunca he hablado con él”.

Al ser cuestionado sobre quién elegiría para vicepresidente si llega al Despacho Oval y si esa persona pudiera ser la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, respondió: “No, no es lo suficientemente mayor. Pero es una joven extraordinaria”.

“Ella ha involucrado a los jóvenes en el proceso político, a los latinos, a los trabajadores. Para ser un miembro nuevo del Congreso, ha hecho un trabajo extraordinario”.

Sanders llega al caucus demócrata de Nevada con gran ventaja respecto a sus contrincantes. En Iowa, fue uno de los vencedores al llevarse 12 delegados, con el 26.2% de los apoyos. En las pirmarias de New Hampshire resultó el vencedor, con 9 delegados y el 25.7% de los apoyos.

Aquí puede ver la entrevista completa: