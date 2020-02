El pasado desconocido de Paulina Goto: ¡era gimnasata!

View this post on Instagram

#TBT Mujeres que me inspiraron.. Seguro que muchos de ustedes no saben que cuando era más chica mi pasión era la gimnasia rítmica. Tuve la fortuna de practicar este deporte por muchos años y me dejó grandes experiencias, viajes, mucho aprendizaje, logros, lágrimas, horas largas de entrenamiento, el orgullo de poder representar a mi estado, mi país y tuve la suerte de compartir este viaje con mujeres que me inspiraron, que se volvieron mi equipo, mi familia, mis hermanitas jajja y que marcaron mi vida para siempre. Hoy tengo la certeza de que la pasión, la disciplina, la entrega, el ponerle corazón a lo qué haces y luchar por mis sueños es la clave para lograr lo que me proponga y eso que sé hoy, es gracias al camino recorrido, al apoyo y el consejo de mi mamá y de todas estas mujeres que marcaron mi vida para siempre. Les comparto esta secuencia de fotos de mis entrenamientos, algunos viajes que hicimos para entrenar en cuba (ahí conocí a la campeona panamericana @escueladetalentosyc, en Russia (ahí conocí a mi gimnasta favorita @alinakabaeva.official, a su entrenadora @irina_viner) y de otros momentos inolvidables.. 💕 Cuéntame en los comentarios sobre las mujeres que te inspiraron y que te inspiran hoy..