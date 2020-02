Inquilinos exigen en Albany aprobación de leyes contra el desalojo y la especulación

La Legislatura tiene en agenda dos proyectos que frenarían la especulación del sector de bienes raíces y garantizaría vivienda asequible para familia de bajos ingresos

NUEVA YORK.- Un sólido frente unido contra la industria de bienes raíces y los propietarios que propician los desalojos injustos y la especulación que perjudica a los inquilinos se manifestó este martes ante el capitolio estatal, en Albany.

La coalición exigió que la Legislatura estatal apruebe cuanto ante el proyecto de Ley Desalojo por Causa Justa y Ley contra la Especulación de Casas Pequeñas, dos legislaciones que, de acuerdo a los defensores, protegerían a los inquilinos y las comunidades contra los desalojos injustos y los especuladores inmobiliarios perjudiciales.

De acuerdo con cifras de Progressive Cities, los inquilinos del estado de Nueva York necesitan protección contra el desalojo. Al menos 100 familias son desalojadas diariamente, mientras 92,000 personas no tienen hogar.

“Necesitamos proteger y preservar nuestra comunidad. La Ley contra la Especulación de Casas Pequeñas y el Desalojo por Causa Justa, tienen como objetivo reducir la especulación inmobiliaria y la inflación de los valores de la propiedad”, dijo Jessica Franco, propietaria de una vivienda en el este de Nueva York.

Según Franco, viajó hasta Albany para apoyar a que propietarios de casas, como ella y los inquilinos, puedan garantizar que la propiedad de vivienda y los alquileres sigan siendo asequibles y alcanzables para las familias trabajadoras.

Los activistas gritaron consignas y portaban pancartas para insistir en sus demandas. “Sus ganancias, es nuestro desplazamiento”, se pudo leer en una de los letreros mostrados en las escalinatas del Capitolio.

“Los inquilinos en Binghamton experimentan frecuentes desplazamientos y acciones de represalia por parte de los propietarios. Este abuso conduce a una falta de estabilidad para los residentes, hace que los estudiantes cambien de distrito escolar varias veces en un solo año escolar, y está dirigido principalmente hacia las comunidades negras y latinas. Necesitamos la Ley Desalojo por Causa Justa para que los inquilinos en Binghamton puedan luchar por una vivienda segura, estable y asequible”, dijo Amber Johnson de Citizen Action de Nueva York.

Contra la industria inmobiliaria

Los manifestantes coincidieron que continuarán sólidamente unidos como pequeños propietarios e inquilinos para luchar contra los malos actores en la industria inmobiliaria.

Esos malos actores incluyen grandes propietarios corporativos que se oponen a proporcionar a los inquilinos una buena causa para el desalojo, y a menudo ponen la avaricia y las ganancias por encima de la justicia y la decencia básicas.

Durante este 2020, la Legislatura estatal tiene la responsabilidad urgente de fortalecer los derechos unos 8 millones de inquilinos de Nueva York, dijeron los participantes en la manifestación que incluyó a líderes y miembros de la campaña Housing Justice for All y la Coalition for Community Advancement; los senadores estatales Julia Salazar y Michael Gianaris; los asambleístas Pamela Hunter, Diana Richardson, YuhLine Niou, Catalina Cruz y Harvey Epstein.

En 2019, Housing Justice for All reunió a organizaciones que representan a inquilinos y neoyorquinos sin hogar de todo el estado en un esfuerzo histórico para fortalecer y expandir las protecciones de los inquilinos. En 2020, según un portavoz, esta misma coalición se unirá para luchar por un hogar garantizado para todos los neoyorquinos.

Qué dicen los proyectos de ley

El proyecto de Ley de Desalojo por Causa Justa, presentado por Julia Salazar en el Senado estatal (S2892) y Pamela Hunter en la Asamblea (A05030), ampliaría los derechos de los inquilinos en todo el estado de Nueva York. Evitaría desalojos y exigiría a los propietarios que justifiquen aumentos de alquiler por encima del 1.5% del índice de precios al consumidor.

Entre tanto, la Ley de Derechos del Propietario de Vivienda, exige la aprobación de la legislación estatal, incluido el Impuesto contra la especulación en casas pequeñas, que impone un impuesto del 15 al 20 por ciento sobre la propiedad que se transfiere a un nuevo propietario dentro de los dos años posteriores.

El impuesto de especulación fue introducido por primera vez en 2017 por el asambleísta Erik Dilan, que representa partes de Bedford-Stuyvesant, Bushwick, Cypress Hills y East New York, una comunidad mayoritariamente negra y latina.