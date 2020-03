Bárbara Bermudo celebró al amor de su vida: una oportunidad cada cuatro años

View this post on Instagram

Otro año más tengo que dar las gracias a Dios por estar a tu lado. Te deseo que en este día se cumplan todo los deseos de tu corazón y que los días que están por venir vengan cargados de salud, sabiduría de éxitos y de victorias. Sabes lo mucho que te amo. ¡Felicidades! @marioandresmoreno 🥳🥰 #chicobisiesto #bisiesto #leapyearbirthday #leapyear