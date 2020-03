Sara Corrales muestra su torneada retaguardia mientras se ejercita en el gimnasio con ajustados leggins

La estrella de 34 años compartió una serie de fotografías que dejaron con la boca abierta a sus seguidores de redes sociales

Luego de lucir su espectacular cuerpo en diminutos bikinis, Sara Corrales deleitó nuevamente a sus seguidores de redes sociales con una serie de fotografías en las que se mostró ejercitándose desde el gimnasio.

Vistiendo unos apretados leggins deportivos, la actriz colombiana dejó con la boca abierta a sus 2.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, ya que compartió una serie de instantáneas en las que presumió su fuerza y las pronunciadas curvas que ha logrado a base de rigurosa disciplina.

La estrella de 34 años de edad aprovechó las imágenes para compartir con sus admiradores unas palabras de motivación con las que pretende poner un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajas en lo que te propones.

“No es fácil, duele muchas veces el intentarlo, se necesita mucha berraquera para no caer en el intento, pero se siente una satisfacción inmensa conseguirlo al final. No pierdas tu meta, ve por ella. (No hablo sólo del gym, hablo de la vida en general)”, expresó en la imagen que está por llegar a los 100 mil corazones rojos y cerca de mil comentarios en los que sus seguidores le enviaron halagos, muestras de cariño y admiración.

Pero eso no fue todo, porque en una segunda fotografía dejó claro que no se rinde y sin importar que esté cansada por el restaurante que abrirá en los próximos días, Sara se entrega por completo a sus proyectos y lucha por mantener su cuerpo en forma.