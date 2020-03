“Te amo con mi vida”: las emotivas palabras del hermano de Farruko tras perder extemidad

View this post on Instagram

Lo más que a alegrado mi día hoy 🙏❤️ Gracias por nunca dejarme solo y estar pa mi y darme fuerzas tú y @a.reyes_3 y @gustavo_rr son mi vida y mi motivación te amo con mi vida y por ustedes la doy ❤️🙏 y como te dijes siempre vas a hacer mi inspiración y mi ejemplo a seguir le doy Gracias a Dios porque tú seas mi hermano ❤️ Gracias a todo lo que me pusieron en oración mil gracias ahora es que vamos pa encima ❤️ como te dije @farrukoofficial tú y yo somos guerreros y nos nos tumba nadie ❤️🙏🙏