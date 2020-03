Elizabeth Warren renuncia a la contienda presidencial

La senadora de Massachussetts toma la decisión tras fallidos resultados en el Súper Martes

La senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) planea retirarse de la carrera presidencial este jueves, adelantó The New York Times.

Más tarde la demócrata compartió el mensaje que dio a su equipo de campaña.

“Quiero comenzar con las noticias. Quiero que todos lo escuchen primero, y quiero que lo escuchen directamente de mí: hoy, suspenderé nuestra campaña”, inició el mensaje. “Sé lo duro que todos ustedes han trabajado… Y sé que te has sacrificado por estar aquí… Así que desde el fondo de mi corazón, gracias, por todo lo que han vertido en esta campaña”.

Lamentó que tuviera que tomar esta decisión, pero destacó los logros de su campaña al poner en perspectiva diversos temas de su lucha.

“Hemos demostrado que la raza y la justicia (justicia económica, justicia social, justicia ambiental, justicia penal) no son una ocurrencia tardía, sino que son el núcleo de todo lo que hacemos”, expresó. “Sé que cuando comenzamos, ésta no era el mensaje quisiste escuchar. No es el llamado que quería hacer. Pero me niego a dejar que la decepción me ciegue, o a ti, a lo que hemos logrado. No alcanzamos nuestro objetivo, pero lo que hemos hecho juntos, lo que ustedes han hecho, ha marcado una diferencia duradera”.

La senadora no logró ningún triunfo el Súper Martes, lo que habría empujado a tomar la decisión, sobre todo por quedar en tercera posición en su propia entidad, detrás del exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders (Vermont).

Se desconoce si Warren se sumará a la campaña de Sanders, pero la senadora es considerada la gran perdedora de la contienda electoral, ya que se colocó en tercera posición en prácticamente todas las entidades, compitiendo con el multimillonario Michael Bloomberg.

La tarde del miércoles, su jefe de campaña, Roger Lau, distribuyó un mensaje sobre los siguientes pasos, reconociendo el bajo nivel de sufragios alcanzado.

“Elizabeth y yo estamos muy agradecidos por el arduo trabajo de todos en este equipo, no solo antes del Súper Martes, sino en todas las semanas y meses anteriores”, comienza el mensaje. “Anoche (el martes), nos quedamos muy por debajo de nuestros objetivos y proyecciones de viabilidad, y estamos decepcionados con los resultados”.

La decisión de salir de la contienda dependió de la verdadera posición en cuanto a la cantidad de delegados que tendría, se adelantó.

Con la salida de Warren, las primarias demócratas quedan con dos contendientes, Biden y Sanders, quienes tienen proyectos distintos sobre cómo vender al presidente Donald Trump en noviembre.