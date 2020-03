Increíble: J Balvin compartió su música con personas sordas

View this post on Instagram

Rojo ❤️Qué experiencia tan hermosa y enriquecedora! ¿Cuántas veces se nos convierte en paisaje el hecho de poder ver, sentir, escuchar…? Estas personas que observan acá tienen limitaciones auditivas, pero por medio de estos chalecos ellos pudieron sentir la vibración musical y pudieron terminar de imaginar la idea de lo que es escuchar la melodía. ¡Wow, en serio sentí ganas de llorar de ver la expresión de gozo de estas personas! Gracias a la vida y a los miles de maestros que tenemos por ahí… #rojo