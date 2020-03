Jorge Drexler entre acordes de guitarra

El cantautor uruguayo, ganador de cinco premios Grammy y un Oscar, ofrecerá un concierto en The Town Hall el próximo domingo 15 de marzo en el que repasará sus grandes éxitos como parte de la gira ‘Silente’.

El cantante y compositor Jorge Drexler regresará a la ciudad para reencontrarse con su público entre acordes de guitarra, en un show de corte íntimo que el cantautor describe como una fusión entre una pieza de teatro y un concierto.

Drexler, de origen uruguayo y ganador de un Oscar por el tema ‘Al otro lado del río’ (2005), adelanta que en su próxima presentación repasará su repertorio en una única función pautada para el domingo 15 de marzo, en The Town Hall.

“En este concierto, de la gira ‘Silente’, estaré solo en el escenario haciendo un recorrido por todas las etapas de mi repertorio; es casi lo opuesto al concierto anterior que hicimos en el Beacon Theater (2018) con toda la banda. Será un concierto más íntimo centrado en la guitarra y en la voz, con mucho trabajo de escenografía, de movimientos escénicos y de luces. Esta presentación está a mitad de camino entre una obra de teatro y un concierto” explica.

El artista que obtuvo tres premios Grammy en la pasada edición del galardón, entre estos canción y grabación del año por el tema ‘Telefonía’, incluido en su disco ‘Salvavidas de hielo’, asegura que todavía le sorprende el hecho de que un álbum tan experimental resultara ser el disco que más premios obtuvo en la referida entrega.

“No dejan de sorprenderme los reconocimientos a un disco tan experimental. Pienso que ha habido un error y que algún día se van a dar cuenta, pero todavía nadie me ha llamado”, comenta entre risas. “Agradezco a la Academia Latina de la Grabación y mis colegas por considerar esta producción, estoy muy contento, ‘Salvavidas de hielo’ fue una labor de mucha investigación. Todas las percusiones fueron interpretadas en guitarras, no hay ningún otro instrumento a parte de la voz”, subraya.

Drexer, quien incluye en la producción ‘Pongamos que hablo de Martínez’, que dedica al cantante Joaquín Sabina, aprovecha para resaltar la cualidad que más admira en el intérprete de ‘Siete crisantemos’. Recuerda, además, la mancuerna que hizo en el álbum con Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas.

“Lo que más valoro de Sabina es su generosidad, también admiro su compromiso con Iberoamérica y con el mundo de la canción. Sobre las colaboraciones, puedo decir que Lafourcade, Laferte y Venegas me llevaron con cada canción a lugares a los que no hubiera llegado solo. Me hizo muy feliz grabar con ellas, son amigas y artistas por las que siento mucha admiración”, comenta.

Al hablar del cuidado en las letras que caracteriza cada una de las composiciones de su repertorio, Drexler, graduado de médico otorrino en Uruguay, comparte su rutina y la particular forma como nacen sus canciones.

“Uno no siempre escribe de lo que quiere, sino de lo que puede. Las canciones tienen un ritmo propio, yo no elijo el tema a escribir, las palabras que me llevan al tema. Hacer una canción es parecido a hilar un collar, tomo una cuenta que puede ser una combinación de palabras o un concepto y lo pongo en la cuerdita. Voy colocando cuentas hasta que me percato de que habla la canción. Muchas veces empiezo a escribir solo con una idea vaga, la canción se va completando a sí misma en el trayecto”, acota.

De igual manera, Drexler, radicado en España, describe lo que siente cada vez que ve la estatuilla del premio Oscar en su casa. Afirma que sus sentimientos en este sentido se resumen en alegría y orgullo y que elimina todo lo demás de su mente.

“El Oscar todavía me parece una exageración, algo fuera de proporción. No siento que sea mi cima artística. He seguido escribiendo canciones por la misma razón que las escribía antes, con la misma pasión. Hay que entender que los premios son subjetivos, que pueden venir o no. Uno puede escribir mejores canciones y no recibir premios. Los reconocimientos hay que festejarlos, agradecerlos y olvidarse de ellos. Eso es lo que hago”, concluye.

En detalle:

Qué: concierto de Jorge Drexler como parte de la gira ‘Silente’.

Cuándo: domingo 15 de marzo

Dónde: The Town Hall, 123 W 43 St, Manhattan.

Información y entradas: http://www.ticketmaster.com