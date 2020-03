Lili Estefan aun sigue casada: ¿Más cerca del divorcio o de la reconciliación?

Entra y mira paso a paso lo que está sucediendo

A más de dos años de haber anunciado, en ‘El Gordo y la Flaca’, que estaba separándose de su esposo, Lorenzo Luaces, luego de 25 años juntos, Lili Estefan sigue aun legalmente casada con el padre de sus hijos.

Si bien él ya estaría viviendo con la mujer con la que le habría sido infiel a Lili, aun el divorcio no ha tenido una sentencia definitiva.. ¿Por qué llevan 2 años la batalla legal? ¿no se ponen de acuerdo o buscan una reconciliación?

Según los documentos públicos de la corte de familia de Miami donde está el caso, aun no habrían llegado a un acuerdo a nivel económico, de negocios y propiedades. De la misma manera, al parecer tampoco estarían llegando a un punto de conciliación en la pensión que debería Luaces dar todo los meses para Lina, la menor de sus dos hijos.

También se habría exigido el pago y presentación de los taxes de Luaces del 2018, y ambos habrían dado sus alegatos.

Si bien el juicio del divorcio sigue en pie y activo ya que la última moción fue hace tan solo dos días, allegados a Lili aseguran que ella sigue teniendo la esperanza de una reconciliación.

De hecho, ella misma nos lo dijo en la última entrevista que le hicimos cuando le preguntamos sobre su esperanza de reconciliarse con su aun esposo:

“Eso no lo sé. Mira, sino descarté la posibilidad de Hollywood y llegó. La verdad es que no lo sé. No quiero decir jamás de esto… Yo quiero mucho al padre de mis hijos a pesar de todo lo que ha pasado, y lo que está pasando. Tuvimos una vida maravillosa. Tuvimos 25 años perfectos a nivel cómico: nos casamos antes de un ciclón, y nos separamos después de un ciclón… muy irónico… Sigo con mucha fe”.

Lo cierto es que por el momento siguen casados y el juicio por el divorcio que le entabló Lorenzo, sigue su curso.

