“La sangre de Cristo tiene poder”, directora de escuela en México abusa de menor con exorcismo

Padres protestan para exigir la renuncia de la mujer

Padres de estudiantes de un kínder en Querétaro, México, exigieron mediante una protesta que la directora del plantel renuncie luego de que abusara de uno de los estudiantes mediante un supuesto exorcismo.

Los padres se congregaron este jueves en el exterior del preescolar Juan Caballero y Ocio para reclamar la salida de la encargada del plantel, cuyo nombre se desconoce.

La controversia se suscitó luego de que trascendiera un audio del supuesto exorcismo.

En su bonita sección "Ojalá fuera broma" En #Querétaro una directora de un kínder fue destituida de su cargo… ¿el motivo? Le realizó un exorcismo a un pequeñito por travieso… ella gritaba: “La sangre de Cristo tiene poder”, mientras el menor lloraba. pic.twitter.com/afc53WcXWP — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2020

“La sangre de Cristo tiene poder […] ni al recreo, ni a comer. No, no te voy a dejar ir, a ver quién se cansa tú o yo. Tú te vas a cansar; no yo, pinche grosero”, se escucha en el audio.

En la grabación de más de cinco minutos, además se escuchan expresiones como “este niño tiene que ser libre”, “en el nombre de Jesús te ordeno que te controles” y “deja me traigo una tabla”, de acuerdo con el reporte de El Sol de México.

Se desconocen las razones por las que la mujer la emprendió contra el menor.

El presunto abuso se logró evidenciar luego de que los padres del pequeño escondieran una grabadora en su ropa. Los progenitores habían notado cambios de comportamiento del niño desde octubre y decidieron tomar la medida secreta.

El material corrobora el abuso psicológico y físico ya que pudieron escucharse gritos e incluso algunos golpes que aparentemente sufría el menor.

Al momento, la docente solo ha sido suspendida temporalmente de sus labores en la escuela hasta tanto se culmine una investigación interna.