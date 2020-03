Mayeli Alonso al fin responde si engañó a Lupillo Rivera con Jesús Mendoza

La "Rica Famosa Latina" además confirma si está o no embarazada

Mayeli Alonso se sentó a hablar con “Suelta la Sopa” para aclarar todos los rumores sobre su vida personal.

“No te voy a contestar eso porque se me hace muy ilógico… se me hace muy tonto hablar de eso”, dijo Alonso sobre el rumor de una infidelidad. “Primero hablan del supuesto trío… es que no quiero contestar eso porque en realidad no es algo que me ayude. Eso de Jesús se me hizo muy triste porque yo lo conocí en Julio del 2018”.

La que fuera participante de “Rica Famosa Latina” dijo que su pareja se lleva bien con sus hijos y tienen una “relación bonita”. También adelanto que grabó un reality que pronto saldrá en donde se dejará ver en familia, con Jesús y sus hijos.

Otros de los rumores es que Mayeli estaba embarazada, algo que la propia desmintió ante las cámaras del programa de Telemundo.

“Es mentira”, contestó sobre rumores de que estaba esperando un bebé.

Alonso dijo que ese chisme le molestó mucho porque su papá le habló para reclamarle porque no le había dicho.