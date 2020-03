“Es injusto que tengamos que jugar así”: Luis Fernando Tena se queja por los llamados al Tri

El entrenador de las Chivas pidió que se reporgrame el partido ante Querétaro

El técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, se encuentra en un dilema ya que tendrá que prestar a seis de sus futbolistas, cinco titulares, a la Selección Méxicana Sub-23 que disputará el Preolímpico de CONCACAF.

Las fechas coinciden con el partido de la fecha 11 del Clausura 2020 ante Querétaro, por lo que en el interior del Rebaño se ha pedido que se reprograme el encuentro y es que en la opinión del ‘Flaco’ es injusto que los hagan jugar teniendo tantas ausencias.

“No se trata de poner pretextos, se trata de obtener puntos, sabemos que esto se define hasta la fecha 17 y contando la diferencia de goles, así es el torneo, no se trata de poner pretextos, excusas o buscar atenuantes, se trata de buscar ganar, buscar los puntos y jugar de la manera mas justa. No es justo que nos quiten seis jugadores y tengamos que jugar un partido oficial”, explicó el entrenador.

#DEPORTES En @Chivas consideran injusto que el equipo tenga que enfrentar el encuentro ante @Club_Queretaro en la Jornada 11, ante la ausencia de 6 jugadores tras ser convocados al Tri preolímpico.

Luis Fernando Tena descartó que pudieran dar marcha atrás a la convocatoria.

Luis Fernando Tena descartó que pudieran dar marcha atrás a la convocatoria.

A pesar de la problemática, Tena festejó los llamados de Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Uriel Antuna, y José Juan Macías, e indicó que sin duda los prestará al Tricolor.

“Los seis ya están prestados, nada de que mi mamá dijo que siempre no o que nomás tres, no. Los seis ya están, si no se cambia la fecha tendremos que jugar sin esos seis futbolistas, imagínate decirles ‘vénganse’, no, porque están muy contentos de ir”, explicó el estrtatega.

Tena no se retracta con la Selección Mexicana Sub 23. "Los 6 jugadores ya están prestados, no vamos a decir que dijo mi mamá que siempre no, o ustedes tres siempre ya no van, de no cambiarse la fecha se tendrá que jugar sin ellos seis".

‘El Flaco’, quien ya pasó por esta situación al ser técnico del Tri menor en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde obtuvo el oro, indicó que sus jugadores están muy ilusionados de buscar un boleto a Tokio 2020.

“Ellos quieren ir, están felices de ir. Les pregunté desde antes y me dijeron que sí, están muy ilusionados y quieren ir ganándose un lugar para los Juegos Olímpicos en caso da calificar. Que vayan los seis y ya veremos que pasa”, apuntó.

Chivas se encuentra realizando gestiones para aplazar su encuentro ante Querétaro, aunque hasta el momento, los Gallos Blancos no han aceptado mover el juego.