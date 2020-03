Vicente Fernández habló sobre una posible bioserie

El "Charro de Huentitán" es toda una enciclopedia

Luego de festejar sus 80 años de vida este 2020, de cantar junto a Alejandro Fernández en su último disco, los fans le piden a don Vicente Fernández que les regalarles la historia de su vida. En exclusiva para Grupo Cantón desde el Rancho Los tres Potrillos, Vicente Fernández JR, compartió el gusto que le daría que su padre sacar su serie.

“Nosotros no saldríamos, ni mi papá quisiera salir… hay que personificar, pero eso lo tendría que ver mi padre y dar la autorización porque sería enfocado a la historia y a la carrera de él, obviamente que estaríamos apareciendo en los personajes. Claro que como fan y como público sí estoy de acuerdo en que se haga su serie, pero muchas veces lo dijo mi padre, hay una historia mía… y la que se va a querer divorciar es mi mujer de mi (bromea JR). Mi familia es uno de los privilegios más grandes que tengo, haber nacido en donde nací”.

Continuó. “El éxito de mi vida es estar con una gran familia, mi gente, con unos maravilloso hijos, todo eso es aliciente para mi vida, me siento muy contento con mi gente, mi música, no me echo para atrás, he aceptado las críticas, porque no todo puede ser perfecto, si no cualquiera lo haría”.