Javier Camarena vuelve a darle voz a ‘Don Ramiro’

El tenor mexicano actuará en la ópera ‘La Cenicienta’, desde el jueves 12 y hasta el próximo 3 de abril, en los escenarios de la Ópera Metropolitana

Javier Camarena, quien se prepara para celebrar el próximo año una década de su debut con la Ópera Metropolitana, confiesa que creció amando la música de bandas pop rock como Timbiriche, Mecano, Caifanes y Soda Stereo, y que además estudio ingeniería mecánica electrónica, mucho antes de transformarse en cantante lírico.

Camarena, de origen mexicano y quien desde este jueves 12 y hasta el próximo tres de abril actuará en el papel del principe ‘Don Ramiro’, rol principal de la ópera ‘La Cenicienta’, afirma que actuar en la Ópera Metropolitana de Nueva York (MET) fue siempre su máxima aspiración. De igual manera, subraya que la referida producción que tiene música de Gioachino Rossini es precisamente la pieza que marcó un antes y un después en su trayectoria y frente al público neoyorquino.

“Es un placer inmenso y un lujo volver a este teatro que quiero y que es mi monte Everest personal, mi cumbre. Este rol ha sido uno de los más memorables de mi carrera, más que el mismo debut, porque cuando asumí este papel por primera vez en el MET (2014) logré hacer mi primer ‘encore’”, añade.

Y es que Camarena, ganador del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en México (2004) rememora que la ovación por su participación fue tan efusiva en esa oportunidad que se vio obligado a regresar al escenario, al final de la ópera, para hacer un bis o ‘encore’, lo que representa volver a cantar fuera del programa, una práctica que estaba vetada por décadas en el referido teatro y una hazaña ha repetido en múltiples teatros por todo el mundo.

Al hablar del comienzo de su carrera el tenor, que nació en la región de Veracruz y que tiene dos hijos, indica que no proviene de una familia de músicos. Durante su infancia su mamá trabajaba como maestra de cocina y su papá laboraba en la central nucleoeléctrica de Veracruz. También devela que su pasatiempo preferido durante la adolescencia era recrear éxitos del rock en español junto a sus amigos.

“Crecí con Timbiriche, con Duncan Dhu, Soda Stereo, Alaska y Dinarama y Aleks Syntek, con toda la fiebre del movimiento Rock en tu idioma. Hasta la fecha puedes encontrar las canciones de estos grupos en mi teléfono, me delata la edad. Igual debo confesar que no hay ópera en mis listados de temas”, comenta risueño el artista de 43 años que tiene dos hermanos.

El tenor, que registra entre sus álbumes ‘Serenata’, con la participación especial del cantante, compositor y músico Armando Manzanero al piano, rememora que al momento de elegir carrera universitaria optó por la de ingeniería mecánica electrónica, pero que pronto se arrepintió de la elección.

“Mis padres pensaban como decimos en México: ‘Ahora comienzas, ahora terminas’, pero yo analicé que en ocasiones es mejor pedir perdón que pedir permiso y por eso yo mismo me di de baja en la universidad y me inscribí en la carrera de música, pese al descontento de mi familia”, añade Camarena quien era encargado de componer los cantos para la liturgia de la iglesia a la que pertenecía.

Asegura que desde que comenzó su formación profesional en el canto lírico sintió como se despertó su pasión por un mundo que hasta entonces le era ajeno, pero que rápidamente se convirtió en su mayor motivación.

“Pienso que la ópera estaba en mi destino y me siento muy afortunado de poder hacer este sueño realidad. Agradezco esa la cadena de momentos y circunstancias que me llevaron a este género. Es una carrera que me ha brindado una realización profesional y personal que no me la imaginaria en ningún otro oficio, estoy en donde mi espíritu quiere estar”, concluye.

En detalle:

Qué: El tenor Javier Camarena en la ópera ‘La cenicienta’

Cuándo: desde el jueves 12 de marzo hasta el tres de abril

Dónde: Ópera Metropolitana de Nueva York

Entradas: desde $30.

Información: http://www.metopera.org