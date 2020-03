Puerto Rico pide planes concretos a Biden y Sanders

La diáspora es fuerte en el centro de Florida, un estado clave en las elecciones

“No hay que ser solo anti-Trump, necesitamos un plan comprensivo”, dijo el jueves Érica González, directora Power 4 Puerto Rico, la coalición de organizaciones y líderes de la diáspora puertorriqueña.

El mensaje de esta organización junto con el de representantes de Alianza for Progress, Florida Immigrant Coalition, Vieques y Misión Boricua entre otras, es que los candidatos a las primarias demócratas no deben dar por sentado que tienen el voto de los puertorriqueños sobre todo en la zona clave del centro de la Florida.

González recordó que los votos de esta comunidad están inclinados contra la actual presidencia de Donald Trump pero aún tienen que escuchar a Joe Biden y Bernie Sanders hacer propuestas concretas y un plan comprensivo para la crisis de la isla que fue agravada por el huracán María y recientes terremotos. Puerto Rico está de forma efectiva en bancarrota y supervisada por una Junta fiscal.

Esta coalición lamenta que Biden no tenga ninguna política específica para la isla en su página web y que Sanders no tenga un claro seguimiento sobre las que como senador ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones. Las campañas están organizadas en la isla para competir en las primarias pero Puerto Rico no vota a la presidencia.

González explicaba que candidatos que han durado poco en las primarias demócratas como Michael Bloomberg y Bill de Blasio tenían planes para ayudar a la isla y Tom Steyer ha abrazado el documento de trabajo de Power 4 Puerto Rico. De momento esta organización no está pidiendo el voto para ninguno de los dos.

Lo que desde estas organizaciones se pide es que se alivie la aplicación del Jones Act, que encarece las importaciones de todo lo que llega a la isla y que se financie el Medicaid. Sanders está pidiendo un mayor acceso a este programa de salud para personas de bajos ingresos y Biden una financiación adecuada.

La deuda es otra de las grandes preocupaciones por lo que significa de ancla para el avance de la isla. Sanders ha pedido la cancelación y Biden no ha tomado posiciones. Con respecto a la autodeterminación, Biden ha mostrado interés en poner en marcha legislación que permita un proceso de autodeterminación y Sanders también abre la puerta a la descolonización mediante la independencia o convertir a la isla en el estado 51 de la Unión.

Myrna Pagán, de Vieques explicaba que esta zona de la isla es “una colonia dentro de una colonia”. El área que ha sido durante 60 años área de ejercicios militares del Navy y se denuncia que la contaminación ha provocado que tenga las tasas de enfermedad más altas del Caribe pero desde el huracán María no tiene hospital”. “Les animamos a que nos visiten y vean a qué estamos expuestos”, dijo.